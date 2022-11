¿Qué pasó en “Tierra amarga”? El romanticismo, la tristeza y la violencia se apoderaron este miércoles de la famosa telenovela turca que es una de las más vistas en España. Abdülkadir secuestró y amenazó a Betül y Lütfiye. Por otro lado, Mehmet se mostró muy galante con Züleyha. Estas y otras cosas han sorprendido a la teleaudiencia durante el nuevo capítulo del drama otomano que fue emitido el miércoles 9 de noviembre por Antena 3.

“Bir Zamanlar Çukurova”, nombre original de la producción turca, estrenó un nuevo episodio el cual fue transmitido a través de la señal de Antena 3.

En los últimos episodios vimos que la violencia por parte de Abdülkadir no se detiene y decidió poner punto final a las investigaciones de la familia Yaman sobre lo que ocurrió con Fekeli, pero Vahap tendrá otros planes y es acabar con Mehmet, pues su venganza se hace cada vez mayor.

Asimismo, la relación sentimental entre Züleyha y Mehmet marcha de lo mejor, aunque no imaginan lo que sus enemigos vienen planeando en contra de ellos, pero quien está destrozado es Fikret al comprometerse con una mujer que no quiere.

A continuación, conoce lo que sucedió en el episodio del miércoles 9 de noviembre de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido por Antena 3 en España.

El actor Furkan Palalı como Fikret Fekeli en la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN “TIERRA AMARGA” EL MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE?

Abdülkadir preocupado por Vahap

Abdülkadir aparece en su oficina y observa a Vahap, quien tiene un arma en la mano. El hombre se atreve a jugarle una broma a Abdülkadir y le tira una granada. Este se muestra muy enfurecido por el simple hecho y le pregunta a Vahap si se encuentra bien.

“Han llegado estas (granadas) desde Beirut. Son las más destructivas del mundo”, señala Vahap.

Pero Abdülkadir se preocupa por su hermano y, mirándolo a los ojos, le recuerda que siempre debe tomar sus pastillas.

En otro momento, Vahap le pregunta a su hermano por qué le teme a Hakan y le exige saber todo, pues él quiere acabar con la vida del también llamado Mehmet.

Abdülkadir conversa seriamente con Vahap (Foto: Tims & B Productions)

El peligroso Abdülkadir

Lo que parecía ser un tranquilo día de compras entre Lütfiye y Betül se convirtió en un gran problema luego de ser interceptadas por un misterioso vehículo. Del auto bajaron unos hombres quienes tomaron como rehenes a ambas mujeres.

Tras ello, Abdülkadir las llevó a una sala de cine donde les mostró un video en el que aparece Fikret junto al cargamento de droga, obviamente, todo ello fue un plan de Vahap.

Lütfiye se da cuenta que todo fue tramado y que Fikret cayó en la trampa. “¿Acaso salgo en la película? no. Nosotros pusimos el anzuelo y él lo ha mordido muy fuerte”, dice Abdülkadir.

El hombre advierte a Lütfiye que si siguen investigando lo que ocurrió con Fekeli y sobre la verdadera identidad de Mehmet las cosas empeorarán para su familia.

“Si vuelve a ir a Isparta a buscar al asesino de Fekeli, entonces, sí las mataré a las dos sin piedad y su sobrino se pudrirá en prisión”, añade el hombre.

Abdülkadir amenaza a Lütfiye (Foto: Tims & B Productions)

Mehmet romántico con Züleyha

Mehmet conversa con Züleyha y a través del teléfono le expresa que no podía dormir sin antes oír su voz. La joven asegura que trabaja en los preparativos de la boda entre Fikret y Betül.

“Casaremos a Fikret con Betül, les vendrá bien a los dos”, señala Züleyha.

“El amor es bueno para todos”, dice Mehmet.

Ante ello, Züleyha le pregunta si ama a alguien. Ese momento es aprovechado por el hombre y le expresa sus verdaderos sentimientos. “Te quiero, Züleyha. No sé si podré dormir de la emoción de verte mañana”, añade el joven.

La pareja continuó con diálogos muy cariñosos y acuerdan desayunar juntos al día siguiente.

Mehmet conversa muy romántico con Züleyha (Foto: Tims & B Productions)

La tristeza de Fikret

Fikret conversa con Çetin, pero se muestra muy triste asegurando que será el hombre más infeliz del mundo.

“Lo que me corresponde es la miseria y ser infeliz, claro”, dice Fikret.

Su amigo trata de animarlo y le dice que quizá pueda existir posibilidades de ser feliz con Betül. “Es una buena mujer que merece ser feliz”, anota el sobrino de Fekeli.

Fikret piensa en lo que le podría a pasar a Züleyha si es que él no está en Çukurova. “Si Mehmet le hiciera daño y no estuviera yo, me moriría, no podría soportarlo”, sentencia Fikret.

Çetin trata de animar a Fikret (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.