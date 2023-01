En el capítulo del viernes 13 de enero de “Tierra amarga”, que emitió Antena 3, hemos podido ver a una Züleyha con el corazón destrozado... Una vez más. Luego de descubrir las mentiras de Hakan, el hombre con el que pensaba rehacer su vida, la mujer ha decidido no saber nada de él, aunque este le jure que su amor es sincero.

La telenovela turca “Bir Zamanlar Çukurova”, protagonizada por Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol y Furkan Palali, ha logrado atrapar al público de España de principio a fin, a pesar de su larga permanencia.

En el capítulo anterior, Hakan logra recuperar su libertad y sale desesperado a buscar a Züleyha para explicarle que el cambio de su identidad es por su trabajo con el gobierno turco.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA” DEL VIERNES 13 DE ENERO?

Revive los momentos más importantes de la telenovela turca.

Hakan irrumpe en la mansión

Hakan ha acudido a la mansión de Züleyha, quiere hablar con ella, pero los hombres de seguridad le impiden el paso por orden de su amada. Ansioso por explicarle todo lo sucedido con su identidad, decide retroceder su auto y romper la puerta para poder entrar. Está decidido a explicarle su verdad a la joven.

Züleyha reprocha Hakan por sus mentiras

Züleyha, sorprendida al ver a Hakan, le pide que se largue, pero él le dice que no se irá hasta que lo escuche. Ella aprovecha la oportunidad para reprocharle las cosas que le han sucedido: cómo hundió su barco, invadió su mansión, compró la mitad de su compañía… “¿Qué más mentiras me vas a contar?” le dice la joven. Le recordó, además, que él llegó a Çukurova con el único propósito de destruir el legado de su difunto marido, Demir.

Züleyha le devuelve el anillo

La mujer le dice a Hakan que se vaya, que no quiere oír ni una mentira más de su boca. Seguido, saca de un cajón el anillo de compromiso y se lo entrega ante la mirada desconcertada del hombre.

Hakan asegura que se enamoró

Hakan insiste ante Züleyha y, sin dejar de mirarla a los ojos, le dice: “Vine a Çukurova por venganza y todo cambió, cuando me enamoré de ti. No te imaginas cuanto te amo”. El joven quiere estar con ella, no se imagina una vida sin Züleyha, pero ella está decepcionada.

Fikret aparece

Fikret interrumpe la conversación y Hakan decide irse. “¿Como pude creer a ese hombre, cómo me engañó?”, se pregunta Züleyha entre lágrimas. El pelirrojo le promete que todo mejorará pronto.

Fikret interrumpe la conversaión entre Hakan y Züleyha (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

“Tierra amarga” se transmite en España a través de Antena 3. Su horario de emisión es de lunes a viernes, a partir de las 17:45 horas, de acuerdo con la programación oficial del canal de televisión.

Además, todos los episodios de la famosa producción pueden verse a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Solo debes contar con una suscripción y podrás acceder al material especial de la telenovela.