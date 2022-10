“Tierra amarga” estrenará un capítulo el lunes 10 de octubre, con más emociones sobre la visita de Mehmet Kara (İbrahim Çelikkol) y Züleyha (Hilal Altınbilek) a Esmirna. La protagonista de la telenovela turca descubrió más sobre el pasado de Demir (Murat Ünalmış) y ahora se verán sus intenciones de regreso a Çukurova. Mientras que Friket (Furkan Palalı) entrará en un estado de furia al enterarse del viaje de su cuñada con el sospechoso hombre.

El reciente episodio de la novela otomana puso al sobrino de Fekeli contra las cuerdas al reencontrarse con Betül. Después de la noche de pasión que tuvieron, todo ha sido confusión para los primos hermanos. Friket la ignoró en una reunión tras dormir juntos.

Después, fue a disculparse con la mujer, pero ella le dijo que no era su juguete y que debían estar separados si él no aprende a valorarla. Friket se quedó en una sola pieza, pero su día no hará más que empeorar al enterarse del viaje de Kara y Züleyha.

Los nuevos socios conocieron la historia de Hülya y Demir, contada por su protagonista, quien le entregó unas cartas de amor escritas por el hacendado. Sin embargo, el empresario la abandonó para casarse con otra mujer, ganándose el odio de la familia Gümüsoglü. Conoce aquí un adelanto de lo que se verá en “Tierra amarga” por el canal de televisión Antena 3 de España.

Züleyha, seria, después de descubrir la verdad sobre Demir (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ SUCEDERÁ EN “TIERRA AMARGA” EL MARTES 4 DE OCTUBRE?

Friket estallará en cólera al conocer que Züleyha viajó con Mehmet Kara a Esmirna. El sobrino de Fekeli no podrá creer que su cuñada tenga un mayor acercamiento con un hombre al que ha puesto todas sus sospechas de las desgracias que le han sucedido a su familia durante los últimos días.

Por ello, Friket discutirá violentamente con Çetin. Luego, se descontrolará y hasta dirá injurias en contra de su tía Lütfiye. Su ira llegará más allá cuando se enfrente con Züleyha: le reclamará sobre su conducta hacia el misterioso socio que tiene ahora.

El descontrol del sobrino de Fekeli no hará más que separarlo de la gente que lo quiere. Sin darse cuenta, la poca familia que le queda empezará a resquebrajarse con estas peleas, dejándolo cada vez más vulnerable ante la atenta y paciente mirada de sus enemigos.

Friket molesto en una escena de "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

“Tierra amarga” se transmite en España a través de Antena 3. Su horario de emisión es de lunes a viernes, a partir de las 17:45 horas, de acuerdo a la programación oficial del canal de televisión.

Además, todos los episodios de la famosa producción pueden verse a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Solo debes contar con una suscripción y podrás acceder al material especial de la telenovela.