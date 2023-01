¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Fikret y Çetin están en medio de la guerra en Líbano y Züleyha le pide a Mehmet que los ayude a volver. Por otro lado, Abdülkadir amenaza a Betül y le pide información sobre Çolak. Precisamente, este último acaba con la vida de su colaborador para que no lo delate, pero todo lo ve Vahap. Estas y otras cosas se vieron durante el episodio emitido el miércoles 4 de enero por Antena 3, en España.

“Bir Zamanlar Çukurova”, conocida en España como “Tierra amarga”, es una producción turca que en poco tiempo consiguió convertirse en una de las más vistas por la teleaudiencia.

La historia de Züleyha continúa generando gran expectativa debido a que está a punto de saber la verdadera identidad de Mehmet Kara.

Precisamente, en los últimos episodios de “Tierra amarga” la vida de Fikret y Çetin corre peligro debido a que fueron a Líbano a averiguar datos sobre Mehmet Kara.

A pesar de que su investigación dio frutos y comprobaron que Mehmet es Hakan, no han podido salir del país debido a que se encuentran en plena guerra desatada en Beirut.

La telenovela "Tierra amarga" es una de las producciones más vistas en España. (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EL MIÉRCOLES 4 DE ENERO EN “TIERRA AMARGA”?

Züleyha le pide a Mehmet que ayude a Fikret

Züleyha está muy desesperada y le pide a Mehmet que ayude a Fikret y a Çetin quienes se encuentran en Líbano donde ha iniciado la guerra.

“No pueden salir y no sé nada de ellos. Por más que lo he intentado no he podido contactar con nadie. Las líneas están cortadas y la embajada no contesta. Estoy segura que debes conocer a alguien que los puede ayudar a evacuar”, dice la joven.

Mehmet le pregunta por qué motivo han ido los hombres a Beirut. “Han ido a investigarme. Tú se lo pediste y Fikret se fue enseguida”, aseguró el hombre.

Asimismo, el hombre deja en claro que no le importa Fikret y Çetin y, además le reprocha a Züleyha por dudar de él.

“Me da igual quién seas, Fikret está retenido y fui yo quien le pidió que fuese”, sentenció la mujer.

Züleyha le pide ayuda a Mehmet. (Foto: Tims & B Productions)

Abdülkadir amenaza a Betül

Betül recibe en su casa a Abdülkadir. El hombre le explica que respeta a Çoluk debido a que años atrás no tenía nada de dinero.

Pero no contento con eso, Abdülkadir le informa que ya sabe que el hombre participará en la licitación. “Betül, todavía sigues siendo muy ingenua, deberías haber pasado más tiempo conmigo. Te hubiera enseñado a jugar al póker. Solo tienes que decir de cuánto es su oferta”, expresa Abdülkadir.

Abdülkadir le exige a Betül que le de más información. “Çolak es un idiota, un terrateniente, no te va a proteger de Hakan. ¿En esa licitación qué tiene planeado ofertar?”, sostuvo el hombre.

Tras ello, Abdülkadir ahorca a la mujer y la amenaza.

Abdülkadir amenaza a Betül. (Foto: Tims & B Productions)

Mehmet se entera de quién lo quiso matar

Mehmet Kara recibe información importante. Un contacto le dijo todo sobre el hombre contratado por Çoluk. Mairat Çerik estuvo en prisión durante 9 años y fue acusado de terrorismo en Çukurova.

Hakan también es alertado de no bajar la guardia, pues están detrás de él. Tras ello, el hombre le comenta a Abdülkadir que quisieron matarlo y el responsable es un ex reo.

“Dile a Vahap que lo averigue, es bueno en eso”, dice Hakan.

“Ahora es el perro de Çoluak, no sé si confiar en él”, expresa Abdülkadir.

Hakan le cuenta a Abdülkadir lo que le ocurrió. (Foto: Tims & B Productions)

Vahap es testigo de un asesinato

Çolak se mostró muy enfadado con Mehmet Kara y no tuvo otra idea que contratar a un ex recluso para que coloque una bomba en su automóvil. Sin embargo, todo salió mal y para evitar que lo delaten decide matar a su colaborador.

Es así que lo lleva hasta un bosque y con mentiras lo hace descender del vehículo.

“Se trata de un pequeño trabajo, solo necesito que sea algo para intimidar ¿Entiendes?”, señala Çolak.

Pero mientras el ex reo se concentra en mirar el objetivo, Çolak le dispara por la espalda. El anciano cree que nadie lo ha visto y va en busca de una pala para cavar una fosa común.

Vahap lo ha visto todo y se concentra en dar con las coordenadas del entierro. ¿Qué planea?

Çolak asesinó a su colaborador. (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.