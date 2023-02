Las indirectas en las canciones a los ex están de moda y es que, como dice Shakira, ayudan a facturar, lo que es mejor que llorar. La cantante argentina Tini Stoessel habría decidido seguir este consejo de la colombiana y, al igual que ella y la estadounidense Miley Cyrus, dedicarle letras su examor. En su nuevo álbum Cupido hay dos temas, “Las Jordans” y “Te pido”, que los fans asocian a Sebastián Yatra ¿Qué dicen?

Shakira, desde que se anunció su separación con elexjugador del Barcelona Gerard Piqué, ha sacado tres fulminantes canciones contra él, pero la última, “BZRP Music Session #53″, no ha callado nada, pues también se ha llevado de encuentro a la exsuegra y a la nueva novia Clara Chía. La canción está en boca de todos. La misma suerte corrió “Flowers” de Miley Cyrus, que incluye varias referencias hacia su exesposo, Liam Hemsworth, e incluso grabó el espectacular video en la mansión donde él habría cometido sus infidelidades.

Tini y Sebastián Yatra iniciaron su relación en 2019, pero después de casi un año, a mediados de 2020, terminó. El cantante colombiano habría terminado la relación, aduciendo que se enfrió por la distancia que generó la pandemia.

¿QUÉ DICEN LAS CANCIONES DE TINI SOBRE SEBASTIÁN YATRA?

Tini lanzó el 14 de febrero su disco “Cupido”, el primero desde su separación del colombiano Sebastián Yatra en mayo del 2020; donde ella adelantó que cada canción tiene un significado especial.

“Hila toda una historia forma parte de mi vida y cada canción tiene un significado especial (...) A nivel personal, tiene unas canciones que tengo guardadas desde mucho tiempo y que también cuentan… uno abre el corazón a la hora de hacer música”, afirmó Tini a “El hormiguero”´ sobre este álbum, durante una entrevista el pasado 30 de enero. Su lanzamiento coincide con el estreno de “Una noche sin pensar” de Yatra.

Tini Stoessel en concierto (Foto: Tini Stoessel/ Instagram)

Para los seguidores de la cantante argentina los temas del disco tendrían clara referencia al colombiano: “Las Jordans” y “Te pido“.

El primer tema trata sobre cómo, después de una ruptura amorosa, la joven se encuentra en un mejor lugar y no desea saber nada más sobre su ex. La estrofa dice:

“Hace tiempo que ya no te veo/ Pero hace más que ya no te creo/ ¿A mí que me importa qué me diste?/ Yo te di de más y me dejaste en cero/ ¿Qué te pasó que tú no ibas a volver?/ Te veía seguro cuando te fuiste/ Y yo sé que te jode ver, que te jode ver”.

De acuerdo con un periodista de Ángel Brito, el colombiano terminó de manera abrupta con la cantante y le dijo, sin filtro, que la había dejado de querer. Tini, desde finales del 2020, mantiene una relación con el también argentino Rodrigo De Paul, quien es centrocampista del Atlético de Madrid.

“¿Quién trae la botella? / To’ el mundo preguntando ‘¿quién es ella? / Más dura, más suelta, más bella / Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no (Ey) / No quiero saber si me extrañas (No) / O si te aburrió la de España (No) / Que te vaya bien, pero ahora”.

La española, a la que hace referencia la letra, podría ser la cantante Aitana, con quien Sebastián Yatra ha sido relacionado emocionalmente en fechas recientes.

Hubo quienes señalaron a otra mujer: Clara Galle, quien participó en el video musical de “Tacones Rojos” de Sebastián Yatra, y de quien también se ha especulado que tendría una relación, pese a que el colombiano ha aclarado varias veces que lo único que compartieron fueron cámaras y una amistad.

¿Qué dice “Te pido”?

En cuanto a la canción “Te pido”, estás son las referencias que se especulan que hace Tinia hacia el colombiano.

La segunda pista del disco ya tenía una posible referencia a su ex. Uno de los versos canta:

“Me usaste y luego te alejaste de mí/ Me dolió el alma, el alma duele sin ti/ No te lo niego, yo me lo presentí/ Que ibas a usarme hasta que no te servía/ Ya yo lo sabía/ Que las heridas de tu amor me dolerían/ Por el resto de la vida (yeah)”.

“(...)Baby, ya no habrá segunda / Yo ya aprendo a la primera / Ya no me preguntes: ¿Tini, dónde estás?”.

De acuerdo con sus fans esta era la manera como Sebastián Yatra la invitaba al escenario en los conciertos que dieron juntos.