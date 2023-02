A casi tres décadas de su lanzamiento, Titanic sigue siendo una de las obras más icónicas del cine. La cinta de James Cameron rompió récords de taquilla tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel internacional.

Titanic es, junto a Ben-Hur y El Señor de los Anillos: el retorno del rey, una de las películas más ganadoras de Óscares en la historia con 11 estatuillas. Pero más allá de su reconocimiento, su rodaje también dejó detalles curiosos que valen la pena conocer.

JAMES CAMERON VISITÓ EL TITANIC HUNDIDO

Al ser una cinta basada en hechos reales, su propio director James Cameron decidió visitar nada menos que los restos del auténtico Titanic hundido. Fue de esa manera que conoció cada detalle del transatlántico ‘inhundible’ que tuvo un trágico final del 14 al 15 de abril de 1912.

James Cameron visitó el Titanic original para inspirarse en su película (Foto: Ocean Gate)

KATE WINSLET NO PODÍA IR AL BAÑO

Quienes han trabajado con James Cameron saben que es un obsesivo de la perfección en sus producciones, al punto de que no deja que sus actores ni siquiera vayan al baño. Incluso durante Titanic prohibió a Kate Winslet tomar un descanso para ir a los servicios higiénicos.

TITANIC FUE LA PELÍCULA MÁS CARA DE SU ÉPOCA

Aunque Cameron tiene varias otras películas de alto presupuesto, Titanic fue por lejos de las más costosas que rodó. Invirtió 200 millones de dólares y se destacó como el filme más caro hecho hasta 1998.

CELINE DION NO ERA LA PRIMERA OPCIÓN PARA EL TEMA PRINCIPAL

Alcanzó la cúspide de la fama con ‘My Heart Will Go On’, pero Celine Dion no era la primera opción para ser la cantante oficial de Titanic. James Cameron quería que la diva irlandesa Enya se encargara de ese trabajo, pero luego cambió de parecer.

JAMES CAMERON RENUNCIÓ A SU SUELDO DE LA PELÍCULA

La película generó un sobrecosto que preocupó a los directivos de Paramount, razón por la que el propio Cameron tuvo que renunciar a su salario de 8 millones de dólares. El sacrificio valió la pena, pues Titanic alcanzó una monstruosa taquilla de 1.843,2 millones de dólares entre 1997 y 2009.