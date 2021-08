Luego de que la primera temporada de “Love is in the air” llegó a su fin el viernes 6 de agosto por Divinity, los seguidores de la exitosa telenovela turca no tendrán que esperar mucho para seguir disfrutando de la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, ya que la entrega dos se estrena solamente tres días después de la emisión del último episodio.

Como se recuerda, en el capítulo final, la relación de los protagonistas se complica el momento que la joven encuentra unos informes médicos, entre ellos una radiografía del cerebro de su pareja en la que refiere que tiene un tumor. Cuando le pregunta de qué se trata, él se queda callado y ella recién comprende el comportamiento extraño del empresario, quien estaba viviendo sus días al límite.

Si bien, el final dejó estupefactos a todos, los avances de la segunda temporada terminaron por confundirlos. Y es que en las imágenes que nos presenta la cadena Mediaset vemos un salto temporal de cinco años, donde Eda y Serkan han hecho sus vidas por separado, aunque el destino se encarga de juntarlos, pero eso no queda ahí, pues hace su aparición una pequeña que le pregunta si el protagonista es su padre. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué terminaron su romance? ¿Podrán retomar su historia de amor?

Aunque recién lo sabremos cuando comience la entrega dos este lunes 9 de agosto, te damos a conocer lo que debes saber antes de ver la temporada dos de la serie turca.

Los fieles seguidores de la telenovela turca disfrutaron el gran final de esta primera etapa en la historia de amor de Eda y Serkan (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

LO QUE DEBES SABER ANTES DE VER “LOVE IS IN THE AIR 2”

Un salto temporal de cinco años

“Love is in the air 2” comienza con un salto temporal de tiempo de cinco años. Si bien, las cosas han cambiado para los protagonistas, quienes han tomado rumbos distintos, la presencia de una pequeñita llamada Yiraz, de cinco años, que llama a Eda mamá, nos revela que fruto de su amor con Serkan tuvo una hija, aunque este desconoce todo por completo.

Crisis de pareja entre Serkan y Eda

Además de verse un salto de tiempo, apreciamos que Serkan y Eda están distanciados por el trato que tienen el uno con el otro. Aunque se desconoce los motivos que llevaron a una crisis, cuando empiece la entrega dos sabremos lo que pasó exactamente entre ellos. Por ello, surge la pregunta ¿qué hecho sucedió para que el empresario no conozca a su hija y se crie en el seno familiar de esta pareja?

Finalmente, la pareja se reencuentra durante un evento con la prensa. (Foto: Divinity)

¿El tema de salud fue motivo de su separación?

Tras el adelanto de la telenovela, no se ha descartado que la separación de los protagonistas se deba a un tema de salud. Recordemos que el tumor del empresario pudo haber creado alucinaciones en Serkan, quien al llevar a su hija a Eda, esta se sorprende al verlo, quizá algo que él ha creado en su mente.

La niña no conocía a su padre

Otro momento impactante se da cuando Serkan y Eda están posando para las cámaras y se escucha decir a la niña: “¿Mamá? ¿Ese hombre es mi padre?”. Si bien, no se han revelado más detalles sobre el tema, lo que se da a entender es que ella habría tenido a su hija sin que su padre lo supiera y menos la conociera.

La pequeña Yiraz no conocía a su padre y el trato entre ellos, en un principio, no es muy bueno. (Foto: Fox Turquía)

¿Seguirán juntos?

En otro avance se ve a Eda y Serkan juntos con la pequeña Yiraz, quien hace que ambos se den un beso en la boca, aunque de forma casual.

Serkan sigue enamorado de Eda

Otro punto importante sobre los nuevos episodios de la temporada 2 de la serie es que, mientras Eda ha hecho una vida completamente separada de Serkan y ha vivido los primeros años de su maternidad en solitario, el empresario no ha dejado de pensar en su amada ni un solo día de su vida. Cuando retomemos los nuevos episodios, Serkan seguirá echando de menos a Eda e incluso estará un poco obsesionado con ella, llegando a verla en todas partes.

Serkan ve por todos lados a Eda, a quien no ha dejado de amar. (Foto: Divinity)

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER “LOVE IS IN THE AIR” POR DIVINITY?

La temporada dos de “Love is in the air” llega este lunes 9 de agosto y mantendrá su horario habitual de emisión por Divinity; es decir, de lunes a viernes a las 17:45 horas. A pesar de que se desconoce si la telenovela turca volverá a las madrugadas de Telecinco, se confirmó que los episodios estarán disponibles ‘On Demand’ a través de MiTele una vez sean estrenados en abierto.

Lo mismo para los suscriptores de MiTele PLUS, quienes podrán ver los capítulos de la nueva entrega con antelación.