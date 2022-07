En la vísperas a una nueva elección de la presidencia de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), más de un actor reconocido está tomando postura. Tal es el caso de Verónica Castro, la reconocida actriz y cantante mexicana, y madre del intérprete Christian Castro, quien ha sido muy crítica con la gestión del organismo y hasta contó un crudo testimonio para testificar su ineficiencia.

La artista, natural de Ciudad de México, tiene más de 50 años de carrera frente a las cámaras, tiempo en el que ha hecho telenovelas, series, programas, cine, teatro y música. Un trayectoria dilatada y en la que mayoritariamente brilló.

Con esa idea es poco imaginable pensar que “La Chaparrita de oro” haya pasado apuros económicos una vez que su carrera despegó; no obstante, eso ocurrió a finales de la década de 1980, tal y como hace poco lo hizo público la propia celebs.

La cantante junto a su primogénito, el también intérprete Christian Castro (Foto: Verónica Castro / Instagram)

VERÓNICA CASTRO Y UNA TRAYECTORIA DE MEDIO SIGLO

En 1975, “La Vero” -como también se le conoce- trabajó en la novela “Barata de Primavera”, producción en donde interpretaba a Karina Labrada, una villana que aprovecha su juventud y belleza para relacionarse con un hombre rico y maduro, a quien le quitaba el dinero para gastarlo en fiestas. Dicha producción terminó de posicionarla como una de las reinas de los melodramas en dicha época.

Otras de las telenovelas en las que se recuerda su destaca performance son “Los ricos también lloran” (1979), “Rosa salvaje” (1987), “Pueblo chico, infierno grande” (1997), “Código postal” (2006), “Los exitosos Pérez” (2009), entre otras.

A pesar de su prestigiosa carrera, la mamá del cantante Christian Castro ha sufrido abandono por parte de la ANDA, así lo desveló en un reciente descargo en la víspera a unas nuevas elecciones de la presidencia del sindicato.

VERÓNICA CASTRO TUVO QUE EMPEÑAR SU AUTO PARA DAR A LUZ A SU SEGUNDO HIJO

“Como ya no confiamos, ya no podemos tener fe, entonces prefiero que mi voto sea presencial, si no les molesta (...) Yo también tengo muchos años cotizando para la ANDA, más de 50 y nunca me han dado nada. Hasta para poder tener a mi hijo tuve que empeñar mi coche.... solo espero que ahora sí se lo den (la ayuda) a quienes más lo requieran”, confesó la histrionisa de 69 años en un video que se ha hecho viral. Las elecciones en el gremio se efectuarán el próximo 8 de agosto.

Inmediatamente, más de uno pensó que se refería a Christian Castro, pero este nació en 1965, por lo que Verónica hacía referencia a Michelle Castro, el cineasta, quien llegó a este mundo en 1989, cuando su madre ya tenía más de dos décadas aportando al sindicato de artistas.