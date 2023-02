En el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, Karol G sorprendió al regalarle su Gaviota de Oro a una ‘mini Bichota’, el último 19 de febrero durante la inauguración del festival de música.

Todo sucedió en la presentación de la cantante colombiana, quien notó que una niña chilena, llamada Matilda, sostenía un cartel que decía: “Esta mini Bichota quiere bailar contigo”.

Tras invitarla al escenario y robarse los aplausos por sus pasos de baile, la cantante le preguntó su nombre y procedió a regalarle su premio.

“Mi reina… la Gaviota de Oro voy a dejar que se la lleve, yo después arreglo con ustedes pa’ que me den otra, porque ella se la ganó, ¿sí o no? No soy capaz de quitársela”, expresó.

Karol G destacó a las mujeres en Viña del Mar

Desde Chile, Karol G saludó la presencia de artistas femeninas en el destacado festival de música. “ Es un honor que no soy la única, está Tini, está Paloma, está Nicki Nicole in the house”, declaró.

“Este año que se sienta, que las mujeres tenemos mucho que contar, mucho que hacer, mucho que representar”, remarcó.

