No cabe duda de que William Levy es uno de los actores más prestigiosos de todo el medio a sus 42 años. Y es que el cubano logró resaltar en el medio gracias a sus destacadas participaciones en novelas como “Café, con aroma de Mujer” y “La tempestad”. No obstante, no todo fue color de rosa en la vida del reconocido artista de la pantalla chica.

Como sabemos, Levy vive rodeado de lujos y glamour en Estados Unidos, aunque pasó muchas carencias hasta los 15 años en su natal Cuba. Eso sí, el galán de ficciones siempre deja en claro que jamás dejó de ser feliz y sonreírle a la vida.

Recientemente, el actor de “Triunfo del amor” brindó unas declaraciones para la revista GQ España , en donde dejó bien en claro los problemas que enfrentó siendo un pequeño niño que residía en Cuba.

El reconocido artista dio detalles de su vida para GQ España (Foto: GQ España / Instagram)

“Mi infancia fue muy linda, a pesar de que no teníamos nada” , puntualizó Levy, para luego hablar sobre las incidencias del comunismo en su estilo de vida. “Vivíamos bajo la dirección de un gobierno que nos daba de comer lo que quería. Ellos creen que todo el mundo es igual, pero yo no. Yo creo que todos somos diferentes. Si tú quieres comer ensalada y yo pollo, deberíamos tener ese derecho”.

Respecto a su profesión, el actor de 42 años manifestó que siempre tuvo en claro su amor por el mundo de la interpretación y los sets de rodaje. “Desde Cuba ya me llamaba mucho la interpretación.’’, añadió.

William Levy y Laura Londoño son los protagonistas de "Café con aroma de mujer" (Foto: RCN)

Añadió también que es una persona que se impone muchos retos, tanto en su faceta personal como en lo profesional, por lo que siempre podemos verlo intentar algo nuevo. “Desde que me fui de Cuba con 15 años soy una persona que no se queda en la zona de confort. Estoy cambiando todo el tiempo, y si no lo hago, siento que me estanco, y no me gusta.”

¿WILLIAM LEVY ES CREYENTE?

Algo que muy pocos saben es que William es un fiel seguidor de Dios, motivo por el que siempre deja en claro su cercanía con la religión. “Siempre le he dado gracias a Dios por haber crecido así, porque eso me da la oportunidad de disfrutar todo al máximo. De poder comer y disfrutar la comida al máximo, de vestirme y disfrutar la ropa al máximo. De poder elegir. De tener la libertad de hacer lo que me dé la gana, de expresarme, de ser quien soy” añadió

Ya para finalizar la entrevista, el famoso indició que es de las personas que siempre tiene presente su vida pasada y los pasos que ha recorrido para poder tomar decisiones en un futuro. Un proceso que siempre le ha servido a la hora de arriesgarse por nuevos retos.

“Me tomo una copa de vino y me siento a recopilar todo mi pasado, de dónde vengo, dónde estoy. Si creo que lo estoy pasando mal, recuerdo lo mal que lo pasé en Cuba. Siempre vuelvo a esas emociones”, sentenció el rubio.