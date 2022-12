‘Willow’, la popular película que contó la historia de Willow Ufgood (Warwick Davis), estrenó sus primeros capítulos en la plataforma de Disney+ a fines de noviembre con su formato de serie, expandiendo así la historia de la franquicia. Ante su estreno, Trome pudo conversar con dos de los rostros que participan de esta producción, la cual despierta la nostalgia de los seguidores de la cinta de la década de los 80′.

Dempsey Bryk (“Arik”) y Ruby Cruz (“Kit”) son dos de los jóvenes rostros que se suman a la historia de “Willow”, en una nueva aventura llena de acción, mucha magia y aventuras para el deleite del público. TROME conversó con ambos a propósito del estreno, cuyos primeros episodios ya están disponibles.

¿Como se sintieron ante el estreno de Willow en Disney+?

Ruby Cruz: Me siento loca y podría llorar. Está justo ahí. Es tan loco e increíble. Trabajamos muy duro, todos trabajaron muy duro en la filmación. Me tropiezo con mis palabras cuando trato de explicar cómo me siento. Independientemente, me siento afortunada, honrada, agradecida, asombrada y es bueno.

Dempey Bryk: Siempre estoy lista para llorar. Ess mi secreto, estoy listo para llorar (risas)

Ustedes no habían nacido cuando salió la película de ‘Willow’. ¿Qué responsabilidad sienten de participar de un proyecto tan grande y querido.

RC: Es una experiencia tan rara. Es como, ya mucha gente crece con la historia que estamos contando, es genial. Ahora, yo estaba en la celebración de Star Wars en Los Ángeles, lanzamos el teaser con las personas que asistieron allí y fue muy poderoso estar allí y experimentar de primera mano la reacción de la audiencia. Siente la emoción, esa fue una experiencia tan rara. Cuando ves lo que hiciste con las personas que van a experimentar, es increíble. Muy genial.

Actores de Willow participaron de entrevista con Trome

¿Imaginaron que en este punto de su carrera tendrían la oportunidad de estar en un proyecto como Willow?

DB: Es súper sorprendente. No, es como un sueño hecho realidad... Cuando eres actor siempre sueñas con el arco. Incluso antes de su carrera. Estos son los sueños de los actores, con grandes personajes, la escala es lo suficientemente grande, es un programa de televisión y pueden invertir. Es casi un sueño para los niños, sueñas con hacerlo. Jugando como caballeros, con caballos y hechiceras. Es el sueño de muchos sueños. Es solo gravedad.

RC: Mi hermano es un gran fanático de George Lucas y de Star Wars y teníamos un balde con figuras de acción y muchos sables de luz. Hay una foto cuando yo tenía un mini mini sable de luz verde y mi hermano tenía uno, y estábamos jugando. Crecí viendo Star Wars y queriendo escapar a un mundo como ese (risas). Es una cosa genial.

Dato

La serie “Willow” de Disney Plus contará con 8 capítulos en total. Estos se estrenarán cada miércoles y su final de temporada tendrá lugar el 11 de enero de 2023.

