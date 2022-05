Desde hace unos meses, la pareja conformada por Yailin La Más Viral y Anuel AA es una de las más polémicas de la farándula. Tras una larga relación del cantante con la colombiana Karol G, este nuevo romance ha llamado mucho la atención de curiosos y medios de comunicación. Debido a esto, ambas artistas urbanas han sido comparadas e, incluso, se rumorea que existe una enemistad entre ellas.

Por ello, unas recientes declaraciones que dio la dominicana en una de sus presentaciones han despertado todas las alarmas respecto a su supuesta rivalidad.

A continuación, conoce más detalles acerca de la indirecta que Yailin La Más Viral le lanzó a Karol G en pleno concierto en los Estados Unidos.

LA INDIRECTA DE YAILIN LA MÁS VIRAL

Durante una presentación de la artista dominicana en tierras estadounidenses, llamó mucho la atención algunos comentarios que realizó y que, rápidamente, se habrían asociado como unas claras indirectas a Karol G. Como se sabe, Yailin La Más Viral es la actual prometida de Anuel AA, ex pareja de la popular “Bichota”. Por ello, no ha sido difícil atribuirle una destinataria a sus palabras.

En un video que fue difundido a través de las redes sociales, se puede escuchar a la intérprete referirse en contra de una persona. Si bien no dijo nombres, se trataría de la popular colombiana.

“Nadie te ha vuelto a llamar. Nadie te ha vuelto a llamar”, gritó de manera repetitiva mientras se dirigía a su público.

A continuación, y tras la algarabía de sus fans, la cantante volvió a lanzar otra polémica indirecta: “A los hombres les gustan las mujeres malas… por eso la ‘domi’ (dominicana) lo ajuició”, manifestó. “Por eso con la ‘domi’ se quedó. Es por eso que con la ‘domi’ se quedó”, dijo para sorpresa de todos los espectadores.

Yailin las más Viral al parecer aprovecho un momento en el primer concierto de su gira por EE.UU para tirarle una indirecta a Karol G. 🔥🔥

Hasta el momento, ni Karol G ni su entorno cercano han reaccionado a las polémicas declaraciones de Yailin La Más Viral.

OTRA INDIRECTA DE YAILIN LA MÁS VIRAL

Recientemente, la dominicana también participó en el remix del tema “Quiere Que Llame” del cantante Feloman. En la colaboración, donde además estuvieron Jon Z y Ele A El Dominio, Yailin La Más Viral tiene un polémico verso que también estaría dirigido a la intérprete de “Provenza”.

“Hay mucha gente que está sofoca’ me enfogona’ contigo. La ex novia tuya me tiene ubica’ porque ando contigo”, canta la artista. Inmediatamente, debido a la clara referencia, el tema fue relacionado con Karol G.

¿“MAMIII” ES UNA INDIRECTA PARA ANUEL AA?

Hace unas semanas, Karol G estrenó “Mamiii” en compañía de su colega Becky G. El tema fue muy polémico, pues se rumoreaba que parte de este estaría dirigido a Anuel AA y su actual relación con Yailin La Más Viral.

“Ay, yo lo lamento. Tu’ gana’ de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en la’ rede’, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú qué gonorrea pagándome así. Rata de dos patas, lo dijo Paquita. Un animal rastrero que se come todo lo que se atraviesa, Diablo, tú ere’ un cuero. No digas “Te quiero,” mejor sé sincero. No digas “Te amo” porque eso fue en vano. Llorando estaba’ tú y, como no te salí, andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí”, canta la colombiana.

Al finalizar la interpretación, la artista cierra con una frase controversial: “A veces no te cambian por algo mejor, y, ni siquiera, por algo más rico”, manifiesta.