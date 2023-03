La telenovela “Yo soy Betty, la fea” fue un éxito tremendo en Colombia y en diversas partes del mundo, ya que trajo muy buenos resultados para cada uno de los que fueron parte de la producción, principalmente para los actores, quienes enamoraron al pública y ganaron fama a nivel internacional.

Una de aquellas actrices que brilló y se ganó muchos fans, pese a ser la antagonista de la ficción, fue Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela, la recordada ejecutiva de Ecomoda que tenía una relación sentimental con Armando hasta que llega Betty y se convierte en su nuevo interés, sacándola del plano principal.

Como es evidente, la artista colombiana tuvo uno de los personajes más destacados en la historia, pero hay algo que parece no cuadrar del todo. Y es que la actriz de ahora 55 años de edad no ha visto la telenovela. ¿Cómo es posible que una de las protagonistas no haya presenciado el producto de su trabajo?

La actriz Natalia Ramírez interpretó a Marcela Valencia en "Betty, la fea". Ella era la prometida de Armando Mendoza (Foto: RCN)

¿POR QUÉ NATALIA RAMÍREZ NO HA VISTO LA TELENOVELA?

En un principio, “Yo soy Betty, la fea”, fue una telenovela que pretendía acaparar la atención del público sin mucho aspaviento y hasta se podría decir que no se tenía muchas expectativas. Sin embargo, conforme se emitieron los primeros capítulos se vio el éxito, y la producción se incrementó notablemente.

Esto significó que muchos de los integrantes del elenco y de los que trabajaban fuera de cámaras incrementen el tiempo de labores. Incluso, se grababa en la mañana escenas apuradas que en los episodios de la noche debían transmitirse, tal y como la propia Natalia Ramírez lo manifestó en agosto de 2022 en una entrevista con Exa FM.

De acuerdo a sus declaraciones, no tenía tiempo para ver la telenovela por todo el trabajo que le demandaba las grabaciones. Es más, se animó a contar que muchos de los actores de la historia tampoco habían visto los capítulos.

“Pasaron muchas cosas con la novela. Increíble, no la he visto. Ninguno de nosotros la ha visto”, fueron algunas de sus palabras para luego comentar que, por más que pasaron los años, tomó la decisión de no verla.

EL INICIO DE “YO SOY BETTY, LA FEA”

En la misma entrevista, Natalia Ramírez comentó sobre cómo fue el inicio de la telenovela que, a la postre, se convertiría en un éxito internacional. Fue allí que se dio a conocer que no había mucha expectativa en los objetivos por parte del canal.

“En esa época, la televisión colombiana estaba viviendo una etapa de dejar de ser pública para ser privada. Era buena idea hacer una telenovela de bajo costo, pues si no funcionaba, no pasaba mucho”, dijo la actriz.

Eso responde a por qué la telenovela solía presentar escenas en sets de grabación y muy poca en la calle. “El 90 % fue en estudio, no hubo exteriores, no hubo superproducción. Cada vez que se cerraba una puerta, la escenografía se movía”, añadió.