Yuridia reveló amargos episodios de los inicios de su carrera musical respecto al programa ‘Ventaneando’, del que dice haber sido víctima de acoso y una campaña de desprestigio.

La cantante señala que por el acoso y los comentarios negativos del programa liderado por Pati Chapoy llegó a pensar en suicidarse. No obstante, en ‘Ventaneando’ han considerado que esta postura es exagerada y dieron su propia versión.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO POR EL QUE DANIEL BISOGNO CRITICÓ A YURIDIA?

Daniel Bisogno se refirió al momento en que Yuridia estuvo en el concurso ‘Desafío de estrellas’ y la criticó entonces Yuridia como concursante. Recordó cómo era un día de ensayo y aseguró que el problema siempre fue su carácter.

“Todos estaban ensayando y mi Yuridia echada en la escenografía y los demás ensayando; claro está, se paraba a cantar Yuridia y escupe ángeles, como lo ha hecho siempre, la voz de Yuridia es espectacular, pero el carácter es muy complicado, y eso lo tendrá que reconocer ella porque es así”, manifestó.

Bisogno afirmó que Yuridia dejó el programa sin dar motivos y se arriesgó al salir a caminar sola por el Ajusco, donde estaban los foros del programa.

“Un día en vivo de repente estoy conduciendo y me dice la productora Eva Borja ‘coño, que Yuridia se fue’; algo no le pareció y dejó ‘Desafío de estrellas’; se sale en el Ajusto caminando sola, en la noche, a las 9:30 de la noche a pie bajándose, allá la fue a alcanzar la cámara, todo esto pasando en vivo”, recordó.

YURIDIA RESPONDIÓ A VENTANEANDO Y NARRÓ EPISODIO DE ACOSO DURANTE SU EMBARAZO

Por su parte, Yuridia desmintió la versión de Daniel Bisogno al negar que se escapó de ‘Desafío de estrellas’, sino afirmó que recibió hostilidades en el programa, como el saber que ella “iba a ser la ganadora”, por lo que decidió salir de la emisión.

“No salí corriendo por el Ajusto, una semana antes le hablé a Carlos Carrera, que era el asistente de Eva Borja en ese momento, y le dije Carlos, no voy a poder seguir yendo al programa porque no me la estoy pasando bien, se están generando muchos conflictos internos, no puedo dormir, etc.”, contó.

También indicó que durante su etapa de embarazo tenía mucho temor de ser seguida por las cámaras de ‘Ventaneando’.

“La neta debería ser ilegal acosar a las mujeres embarazadas y mencionar en las revistas a cada rato que estamos embarazadas”, mencionó en sus historias de Instagram.

Contó también que los medios hicieron lo imposible por conseguir información sobre su hijo Phoenix, por lo que tenía que ocultarse en todo momento. Incluso contó que un pediatra vendió a una revista la foto de su heredero recién nacido.

“La primera foto que le tomaron a mi hijo se la tomó otra persona, no fuimos nosotros, sus papás, no tuvimos esa oportunidad de poder tomarle su primera foto, y eso es muy doloroso”, finalizó.