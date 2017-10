El Censo Nacional 2017, que se llevará a cabo el domingo 22 de octubre, es muy importante para el desarrollo de nuestro país. La información recaudada en las encuestas determinarán las políticas públicas de los próximos 10 años y nos darán una idea de la situación actual del Perú.

Por esa razón, el Estado peruano ha impuesto una orden de inamovilidad para este domingo, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Durante esas nueve horas, los peruanos están llamados a permanecer en sus casa, con la finalidad de realizar correctamente el Censo 2017.

Aunque la mayoría de los peruanos se encuentra cumpliendo con su deber cívico y permanece en sus hogares para ser censados correctamente, hay otros ciudadanos que no han respetado la orden de inamovilidad impuesta por el Censo 2017.

Ese es el caso de un grupo de ciudadanos que no quisieron dejar pasar su partido de fútbol cotidiano en los domingos y siguieron jugando, a pesar de que el Censo 2017 ya había comenzado. Es por eso que la policía los intervino y los invitó a regresar a sus hogares.

Además de la falta de responsabilidad con un deber cívico, los ciudadanos demostraron el poco conocimiento que tenían sobre el Censo 2017. "¿Y mis derechos? ¿A quién censan? Al jefe de familia", expresó uno de los intervenidos, dando a conocer que no sabía que todos los miembros de la familia deben ser censados.

"No llegan todavía a mi sector", dijo otro de los intervenidos como excusa para permanecer fuera de su hogar a la hora del Censo 2017. "Todavía (no he sido censado) pero yo vivo por aquí no más", afirmó otro 'pelotero' intervenido mientras sostenía el balón en un brazo.

"Está bien, señor, pero ya desde las ocho de la mañana están censando. Por favor, usted tiene que cumplir", le respondió uno de los oficiales de la Policía Nacional del Perú, que intervino al grupo de ciudadanos en día del Censo 2017.

