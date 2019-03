'La Chama' Alexandra Méndez afirma que Mayra Goñi 'es bien fingida'

Alexandra la ‘Chama’ Méndez y Mayra Goñi coincidieron en un evento y, a pesar de que estuvieron a pocos metros, ni se saludaron. Según la modelo venezolana, la actriz ‘se le corrió’ y la calificó como fingida.



“No me corro de nadie. Cuando llegué, tuve que esperar a que ella saliera de aquí, porque me trancaron la puerta y todo, qué piensan que soy”, afirmó la ‘Chama’, que invitó al concierto de CNCO, el 11 de abril, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Mayra dijo que sus diferencias comenzaron cuando tú subiste una foto sugerente con Fabio, cuando ellos aún eran pareja.

No me acuerdo. El único día que tuvimos problemas fue por lo que dije en ‘Válgame Dios’.

¿Para ti quién es Mayra?

No sé quién es ella, lo único que sé es que es bien fingida. Prefiero que me quieran por ser como soy a que me quieran por ser una fingida, que luego te conozcan y sepan que eres una basura.

¿Te da gusto que Fabio ya no esté con ella?

Me da gusto que esté feliz, porque vivían en una peleadera.



¿Podrías estar junto a ella?

No me interesa estar a su lado, no me suma ni me resta. Si vamos a promocionar un evento y ella está a un lado, perfecto. No me quiere ver, se escondió, en vez de salir y ver este cuerpo lindo y real.

‘ALGÚN TALENTO DEBE TENER’

Cabe indicar que minutos antes, Mayra había comentando que no entendía por qué la ‘Chama’ le ‘ha agarrado tanto odio’.



“Cuando teníamos una relación publicó una foto sugerente con Fabio y le dije a él que me parecía una falta de respeto, creo que se lo comentó y desde ahí, no entiendo por qué me ha agarrado tanto odio”, indicó.



¿Crees que la ‘Chama’ te tenga envidia?

No lo sé, algún talento debe tener, hasta ahorita habla de todo el mundo en la televisión... capaz es buena actriz, debe ir a un casting, yo la llevo. (D. Bautista)