Roberto Barraza se confesó con el programa de Magaly Medina luego de la polémica detención que protagonizó en La Victoria hace tan solo unos días, luego que una mujer lo acusara de haberle robado el celular en plena calle.

En conversación con un reportero de la urraca, el hijo de Miguel Barraza aseguró que fue víctima de abuso de autoridad por parte de personal de Serenazgo de la Municipalidad de Lima y efectivos policiales, quienes lo golpearon y lo redujeron durante la intervención.

Asimismo, dijo ser inocente y que jamás ha robado en su vida, algo que todos los vecinos de La Victoria saben. Según su testimonio, muchas veces pide dinero en las calles a cambio de contar un chiste.

Por otro lado, Roberto Barraza reconoció que aún tiene un problema con las drogas. “Yo lo puedo dejar, solo necesito la ayuda de Dios. Se me juntaron otros problemas pero llevaba limpio como ocho meses” , contó para Magaly Tv La Firme.

Finalmente, le pidió perdón a su padre, el ‘Chato’ Barraza, por los momentos de preocupación que tuvo que vivir hace unos días. “Lo único que tengo que decirle a mi papá es que sabe lo talentoso que soy. Te amo con todo mi corazón y siempre serás lo mejor que yo tengo en la vida” , indicó.

En ese sentido reconoció que su padre es el único que lo ha apoyado en las buenas y en las malas. “Él nunca me ha dejado tirar la toalla y apuesta por mi talento” , acotó

EL CHATO BARRAZA NO QUIERE SABER NADA DE SU HIJO

Pese a las palabras de Roberto Barraza, su padre no quiso perdonarlo. Al ser consultado por el reportero de la ‘urraca, el ‘Chato’ Barraza se mostró molesto y se negó a declarar. “ No quiero hablar con él ni con nadie, ya tiene sus años y punto”, dijo indignado.

Por si fuera poco, dejó con la palabra a su hijo, quien le insitió para conversar. “No, no, no, hermanito, él ya tiene 30 años. He tenido tres infartos cerebrales y qué, ¿me va dar el cuarto? No jod...”, agregó molesto.

