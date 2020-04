Piden cárcel para el youtuber. Lizbeth Rodríguez, más conocida como la Chica Badabun, expuso las infidelidades de Juan Dios Pantoja, un conocido youtuber, hacia su esposa y colega Kimberly Loaiza.

Lizbeth Rodríguez publicó que Juan Dios Pantoja mantenía una relación extramatrimonial con el fotógrafo de la pareja, Kevin Achutegui. Esta confesión generó un montón de críticas contra la Chica Badabun, sin embargo, la youtuber mostró una conversación comprometedora que sostuvo Kevin con Juan donde menciona el miembro viril del influenciador.

Pero aquí no queda la cosa. Tras esta prueba, Lizbeth Rodríguez empezó a recibir más evidencia de las infidelidades de Juan Dios Pantoja. Entre las grabaciones que recibió la Chica Badabun hay una que destaca por las frases que dice el youtuber. En el video se ve como una menor de edad le realiza una felación. Juan Dios Pantoja graba a la adolescente y se burla diciendo “es pornografía infantil”. El video fue grabado hace cuatro años, pero el youtuber está casado con Kimberly Loaiza hace siete.

Frente a estas acusaciones, Juan Dios Pantoja grabó un video donde admite que “cometió errores”. “Yo la amo pese a que soy un patán, hice estupideces de las cuales me arrepiento. Quiero pedir disculpas públicas a mi mujer, te amo, perdóname. Jamás pensé que vieras esas imágenes tan desagradables, no soy el mismo hombre”, menciona el youtuber.

Al respecto, Lizbeth Rodríguez indicó que no cree en las disculpas de Juan Dios Pantoja. Para eso mejor hubiera hecho un en vivo en el momento ¿no? O había necesidad de esperar tanto para idear un guion mediocre y que no se te saliera nada que te contradijera “Antes de darle like o dislike véanlo hasta el final” wtf? Yo esperaba disculpas a la chica del video", indica la Chica Badabun.

