El actor cómico José Luis Ríos, más conocido con Chikiplum, afirmó que le tomó por sorpresa la sentencia en ‘El artista del año’ y será todo un reto enfrentar a Josimar, pero los dos demostrarán que son unos bravos en el escenario.

“Yo creo que es un reto estar en sentencia con Josimar, puesto que su voz es muy atractiva tanto para el jurado como para el público, pero quizá lo que no tiene él en cuanto al desplazamiento escénico, baile, lo tengo yo, eso hace que esta sentencia sea interesante”, comentó.

Tú también tienes tus talentos...

Claro, yo con lo mío tengo que superarlo, darle la guerra y la lucha.

Josimar ha sido elegido varias semanas como el intocable por sus altas votaciones, ¿crees que el sábado pasado se confió?

Yo sabía que él había estado ensayando muy duro para la gala y no sé si fue un tema de confianza o quiso jugar con la rítmica del tema y es ahí donde descuadró. A veces uno canta, tiene todo cuadrado y quieres hacer algo que no has hecho en los ensayos, jugar para que la orquesta te siga, quizá eso fue lo que le sucedió a él.

¿Te sorprendió la sentencia?

En realidad no lo tenía en mente porque por ahí vi algunos 7 que habían puesto a algunos participantes. Entonces, eso me dio la confianza de que yo no iba a sentencia, pero me di cuenta que estaba sentenciado y me cayó como un ‘baldazo de agua fría’. A Josimar ya lo tenía fijo en sentencia y al principio dije ‘esto es cosa seria’, pero en este caso el que decide es el público, no el jurado.

Sientes que el público te apoya.

Yo siempre estoy agradecido con el público por lo que hasta hoy, no siendo una persona popular en el medio, me siento respaldado y siento el cariño en sus comentarios tanto en mis redes como en las de ‘El artista del año’. Eso me pone muy contento y con muchísimo ánimo de poder darle lucha para que el público esté contento.

Crees que Josimar es uno de los favoritos

Sí, es favorito como cantante en el rubro de salsa, pero acá estamos hablando de ‘El artista del año’ y eso es ser favorito en cantar, bailar y actuar. Yo creo que la persona que tenga esas tres cosas, será favorito al cien por ciento del público.

¿Qué has preparado para este sábado?

He preparado algo peruano que me identifica mucho a mí. Estaré muy complacido en hacerlo porque voy a sentir que podré llegar a todo el Perú y van a sentir que me siento orgulloso de ser peruano, orgulloso de ser de talla baja y orgulloso de estar en esta sentencia con un grande, y demostrar que yo también soy un grande en el escenario.

Será una sentencia de dos grandes...

Exacto, esa es la idea, que la gente vea que hay dos bravos en el escenario.

¿Cómo la gente te puede apoyar?

Tienen que ingresar a la aplicación de América TvGo y darle clic en ‘Chikiplum’. La votación se cierra hoy.

