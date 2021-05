José Luis Ríos, más conocido como ‘Chikiplum’, afirmó que no le teme a Fabio Agostini porque no canta ni baila y se ‘chapó’ a Paula Manzanal para que le dieran más puntitos. Está seguro de quedarse en ‘El artista del año’.

“No sé qué paso. Creo que algunos (jurados) se dejan impresionar por los androides y eso hace que en la paleta se convierta en un puntito más”, señaló el actor de ‘El reventonazo de la chola’.

¿Crees que hay ciertos favoritismos?

Mira, en la gala hubo dúos que sí lo hicieron muy bien, pero no me pareció el 7 que me puso el señor Santi (Lesmes), ya que a Fabio le dio 8. Ahí hay un poco de contradicción porque dice que (Agostini) no canta ni baila, pero fue un showman y para ser un showman no tienes que dar un beso.

¿Agostini será un difícil rival?

Pero yo no le tengo temor a nada. Bueno, la votación ahora depende del público y que sepan que me falta mucho por demostrar porque aún no he hecho baile que es mi fuerte, tampoco he tocado ningún instrumento que también lo puedo hacer.

Tienes tus recursos...

Sí, porque no estamos en un programa de canto sino de show y dentro de mi presentación puedo hacer muchas cosas

Estás preocupado porque este sábado podría ser tu última gala...

En cuestión de desenvolvimiento estamos de igual a igual con Fabio. Yo tengo lo mío, sé cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Él también tiene sus debilidades porque no canta ni baila. Yo me he propuesto, a partir de hoy, ir al gimnasio para el sábado poder sacarme la camisa, sorprender al jurado y tal vez me puedo ganar su cariño.

¿Quieres estar agarrado?

Agarrado estoy, falta hincharme un poquito más, aunque sea me voy a inyectar agua (risas).

Tú también haces sexy dance, de sensualidad también puedes estar a la par de Fabio.

Por supuesto, yo tengo mi lado sensual, mi lado sexy y también soy masajista.

Pero Fabio es el masajista de Gisela.

Él es masajista por conveniencia porque le ofreció un masaje a la señora, pero en el momento de su presentación se olvidó de eso y prefirió levantar su puntaje con un ‘chape’.

Tú si cumplirías con el masaje...

Por supuesto, yo soy único para eso. No soy como el señor que no tiene ‘bandera’.

¿Quién será tu refuerzo?

Mi refuerzo tiene que ser una persona que me conoce, que va a alimentar mi espectáculo y es una sorpresa grande.

Le pedirías al público que te salve este sábado.

Sí, descargan la aplicación de América TvGO, se van a la opción de ‘Chikiplum’ y ponen enviar voto. Les prometo que no los voy a defraudar.

