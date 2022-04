El caso de la pequeña Damaris en Chiclayo ha causado gran indignación de la opinión pública y un reclamo generalizado en busca de una sanción ejemplar contra Juan Antonio Enríquez García, el llamado ‘Monstruo de Chiclayo’. Al respecto, la actriz Yiddá Eslava no fue ajena a esta penosa situación y dejó un contundente mensaje en sus redes sociales.

“Familiares, madres y padres indignados, al igual que todos lo que hemos leído o visto esta noticia hemos llorado en silencio en nuestras casas conteniendo la ira y el dolor que nos produce el simple hecho de pensar en lo que ha sufrido esta pequeña”, escribió en su cuenta de Instagram.

Agregó que la población no quiere una venganza contra este sujeto, sino que se haga justicia. “Tratando de no imaginar que podrían ser nuestros hijos, sentimos la necesidad de querer hacer algo, tenemos más que sed de venganza, sed de justicia”, escribió.

También compartió en su red social el artículo 173 del Código Penal en el que se precisa la sanción de la cadena perpetua contra los que atenten contra un menor de edad.

Finalmente, Yiddá Eslava pidió estar vigilantes atentas y vigilantes a que se haga justicia en este caso, que ha generado la indignación unánime de la población.

MÁS PERSONAJES DE LA FARÁNDULA INDIGNADOS POR CASO DEL MONSTRUO DE CHICLAYO

Pero no solo Yiddá Eslava hizo publica su indignación por este caso que ha generado consternación generalizada en todo el país. Al igual que ella, Natalie Vértiz y Juliana Oxenford también se mostraron afectadas por lo sucedido.

Natalie Vértiz pidió que Juan Antonio Enríquez García ‘pague’ todos los años por desgraciado; mientras que Juliana Oxenford se quebró en vivo al comentar lo sucedido: “Me perdonarán pero esta bestia no debería seguir viviendo, hay que ser muy maldito para abusar de una criatura de tres años, secuestrarla, llevarla a una casa, golpearla, atarla, violarla... no se puede, simplemente no se puede...”, manifestó.

