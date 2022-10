‘Chilindrina huachana’ en guerra con la ‘Chili de Chepén’: “Yo fui el primero, ahora sale ese ‘retaco’”

GUERRA DE CHILIS. Alex Brandon, quien se caracteriza como la ‘Chilindrina Huachana’, realizó un video en TikTok para afirmar que la idea ‘original’ de la Chilindrina fue suya y arremetió contra otra la ‘Chili de Chepén’, quien está realizando presentaciones caracterizando al personaje de la vecindad del Chavo.

“Yo fui el primero en ser la Chilindrina y después salió ese ‘retaco’ de Chepén, que se está haciendo pasar por mí ”, dijo la ‘Chilindrina Huachana’.

Hace unas semanas, Alex Brandon se viralizó en redes sociales con su peculiar personaje y llegó hasta los estudios de ‘El Reventonazo de la Chola’.

‘Chili de Chepén’ responde a la ‘Chilindrina Huachana’

La respuesta de Arath Terrones, la ‘Chili Chepén’, no se hizo esperar y salió en la plataforma para afirmar que todos tienen derecho a trabajar y que no se está haciendo pasar por la ‘Chilindrina Huachana’.

“Yo no me hago pasar por ti (...) Quiero aclarar que si a mi me pagan es por mi personalidad (...) Quiero decirte que, así como dices que tu familia está orgullosa, mi familia también y una opinión personal es que todos buscamos la forma de salir adelante y si nos dan la oportunidad de generar dinero, lo vamos a aprovechar”, dijo.

