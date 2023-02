El conductor Jaime Mandros ‘Choca’ defendió a Jazmín Pinedo de las críticas que le hizo Magaly Medina quien la llamó ‘fan’ por la entrevista a Jefferson Farfán y la comparó con la de Yaco Eskenazi. Además, espera que esos comentarios no sean porque en el pasado el ‘10 de la calle’ se negó a darle una exclusiva en Rusia.

“Tanto la entrevista de Jazmín Pinedo como la de Yaco Eskenazi han sido muy buenas y funcionaron en la pantalla. Creo que cada uno tiene su estilo y su forma de llevar la entrevista. Creo que como Yaco y Jefferson son patas, pues se le vio campechano, con más confianza... y en la de Jazmín mostró cosas diferentes y pudimos ver por primera vez la casa, así que cada uno ha tenido sus fortalezas”, enfatiza Jaime Mandros ‘Choca’.

N o estás de acuerdo con las críticas de Magaly Medina para Jazmín...

Creo que cada persona busca una estrategia para lograr que el entrevistado se sienta cómodo y se pueda sacar algunas cosas interesantes, y es válido hacer bromas, entras a la joda... pero otros son directos, coloquiales. La idea es sacar algo entretenido para las cámaras. Ni Jazmín ni Yaco son periodistas pero cada uno consiguió la entrevista y eso tiene su mérito, es una pepa, no hay que desmerecer.

¿Y funcionó?

Claro que sí, funcionó muy bien. Yo en varias oportunidades he tratado de conseguir la entrevista con Jefferson pero no he tenido la suerte, pero ellos por conocerlo pues la tuvieron, al final el beneficiado es el público.

¿Crees que Magaly la critica porque ella no logró entrevistarlo cuando viajó a Rusia?

No creo que eso sea, al final es Jefferson el que decide a quién le da la entrevista, pero uno tiene que saber cuándo hay y cuándo no hay.

Hace unos días Nicola Porcella comentó que regresaría a Esto es guerra si le pagan 30 mil dólares mensuales, ¿qué te parece?

Si él cree que le van a pagar eso, pues en buena hora, y que me avise quien es que va a negociar para contratarlo. En estos momento, el país y la economía se encuentran bien afectados y la televisión también, así que actualmente hay reducciones, las cifras no son las mismas, tanto en lo monetario como en el rating. Aún recuerdo que cuando fui productor de Johanna (San Miguel) en el bloque de la mañana hacíamos 20 puntos. Yo creo que Nicola puede pedir esos 30 mil dólares, pero vamos a ver si se los dan.

TE PUEDE INTERESAR:

Karla advierte a Johanna San Miguel por roche con niño: “Veo que a mi hijo me lo jalan así. ¡Ay, no!”

‘Chola Chabuca’ reprende en vivo a Paloma Fiuza por negarse a besar a Facundo González | VIDEO

‘Robotín’ patentó el nombre de ‘Robotina’: “Está a mi nombre, la decisión fue de ella”