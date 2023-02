La Chola Chabuca anunció el inició de su programa ‘El reventonazo del verano’ y agradeció al público por el respaldo en el rating que los mantiene como líderes los sábados y enfatizó que seguirá haciendo humor familiar y autorregulándose.

“Me encuentro agradecido por el respaldo que he recibido de América Televisión para seguir este año haciendo entretenimiento y del público por mantenernos como líderes cada sábado. Nosotros seguiremos presentando un humor familiar donde tenemos cuidado y respeto con las chicas del elenco, pues no se hace nada que ellas no quieran y en los libretos participa todo el elenco”, enfatizó la Chola Chabuca.

Además, comentó que marcarán la diferencia, pues ‘El reventonazo del verano’ apostará por la música, los juegos y el humor familiar.

“Nosotros tenemos un compromiso permanente de autorregulación, somos responsables y siempre brindando lo mejor de nosotros y entregar un programa de calidad a los televidentes. Esta edición que se inicia en el verano va a tener de diferente la música y los juegos, ese va a ser nuestro diferencial, y siempre con humor familiar. Ya vamos a cumplir 16 años con el Reventonazo y cada año siempre buscamos cómo sorprender al público en sus casas”, enfatizó la Chola Chabuca.

Asimismo, detalló que este año también realizará otros programas para América Televisión y que debe de grabar y lanzar la película sobre la Chola Chabuca.

“América me ha propuesto realizar nuevos programas en este año y voy a estar junto a mis compañeros con nuevas propuestas. También, se tiene previsto filmar y lanzar la película sobre la Chola Chabuca que se realizará con Tondero”, señaló.

CON MANOLO ROJAS Y FERNANDO ARMAS

En esta nueva temporada, La Chola Chabuca sigue contando con el apoyo de los destacados cómicos Manolo Rojas y Fernando Armas.

“Estoy feliz, gracias a América, a Ernesto Pimentel y toda la producción. Nosotros somos los que damos la cara pero hay mucha gente atrás que nos ayuda. Además, también se está dando la oportunidad a los jóvenes talentos, de que salga gente nueva y tratamos siempre de ayudarlos con nuestros consejos y experiencias; pues trabajamos para ser mejores cada día, no para competir con alguien”, añadió Manolo Rojas.

“También debo de agradecer a Ernesto pues no es un líder el que manda, sino el que inspira; y Ernesto siempre lo ha sido y es ejemplo para los que vienen. No olvidemos que reír es algo saludable para nuestra vida”, señaló Fernando Armas.

TE PUEDE INTERESAR:

Paolo Guerrero: Alondra presumió viaje con su nueva pareja mientras Ana Paula publicó foto de su embarazo

Mario le gritaba a Alondra García en Combate, revelan Georgette y : “La trataba de una forma muy particular”

Melissa Paredes sobre Johanna San Miguel y su actitud con niño: “Se le pasó bastante la mano”