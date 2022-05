DE TERROR. Susán Cristán, la Chola Puca, presentó más audios de maltrato de Pablo Ramírez, su aún esposo. En el nuevo material se puede escuchar al hombre amenazándola con quitarle al hijo de ambos y que se lo dejará ver por el Día de la Madre y su cumpleaños.

“Déjalo conmigo, déjamelo. Te lo dejaré ver el Día de la Madre y tu cumpleaños. (Puca. Yo no voy a dejar a mi hijo Pablo, nunca) Te lo quitaré”, se oye en el audio difundido por ‘Magaly TV: La Firme’.

Además, Susán Cristán advirtió que ya tiene una acusación en su contra. “Ahora me denunciado por Maltrato psicológico y físico a mi hijo. No tengo miedo que mi hijo pase por un psicólogo porque todo lo que dice es mentira”, recalcó.

Audios de Pablo Ramírez: “Te desteto, ojalá vengas arrodillada”

En otro momento, en un audio se le escucha a Pablo Ramírez maldecir a la madre de su hija y deseándole lo peor.

“No sabes cómo te odio, alucina, no sabes cómo te detesto p... Te odio así, pu... (...) Te odio a ti y todo lo que venga de ti. Maldita sea, mil veces, maldita sea. Ojalá vengas arrodillada a necesitar de mi, vas a ver”, señaló.

Chola Puca revela más audios del padre de su hijo: “Te desteto p..., ojalá vengas arrodillada” (Video: ATV)

La misma Chola Puca puso en evidencia que su aún esposo le pide perdón luego de insultarla, evidenciando que tiene problemas.

“Se que te hecho mucho daño y te he fallado en todo como esposo y hombre. Te he humillado y pisoteado te destruí por completo y destruí el amor que me tenías. No quiero con esto pedirte que regreses conmigo, al menos n por ahora, estoy trabajando para sanar mis heridas internas ya que eso siempre fue lo que lleve a nuestro hogar”, se lee en la captura de WhatsApp.

