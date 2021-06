Pamela López anunció su separación con Christian Cueva apenas saltó a la prensa un video en el que se le ve al popular ‘Aladino’ en una celebración junto a amigos previo a disputar la Copa América 2021. Esta vez, la joven trujillana no está dispuesta a pasar por alto un nuevo escándalo en la vida de su pareja y padre de sus hijos. Su paciencia llegó a su fin y su anuncio es un ejemplo de ello.

Christian Cueva, desde que se convirtió en uno de los engreídos de Ricardo Gareca, ha estado en el ojo de la tormenta, pero no solo por sus escándalos deportivos y salidas polémicas de los clubes donde ha militado en los últimos años, sino también ha sido acusado de ser infiel y de involucrarse con algunas chicas ligadas a la farándula mientras su esposa se encontraba radicando en Trujillo cuidando a sus hijos.

LEE MÁS: Christian Cueva aparece siendo filmado en reunión antes de disputar la Copa América

Pamela López ha sido una de las más criticadas por perdonar al popular ‘Aladino’ cada vez que este se metía en problemas y defendía a capa y espada el amor de su ‘Cuevita’, pero tal parece que el integrante de la selección peruana ya tenía una última advertencia: Un escándalo más y chau.

Y así pasó, el nuevo escándalo de Cueva habría sido la gota que puso límite a su paciencia, pues apenas se dieron a conocer las imágenes de la reunión del futbolista, Pamela López anunció que ella y su pareja decidieron “darse un tiempo”.

La presión que caía sobre los hombros de Pamela López cada vez que el polémico futbolista se metía en un escándalo era tan fuerte que ella aparentaba que todo estaba muy bien y seguía fiel al juramento que le hizo a su pareja “estar juntos en las buenas y en las malas”, pero Christian y su mala cabeza no tenían en cuenta ello.

ESCÁNDALOS DE CHRISTIAN CUEVA

Pamela López cobró más notoriedad cuando decidió abrir su cuenta en Instagram y desde ese momento, cualquier cosa que pasaba con Cueva, ella colocaba una foto de ella y su familia apoyándolo.

Uno de los escándalos más notorios fue cuando fue acusado de serle infiel en varias ocasiones a su esposa. ‘La Chama’ y Shirley Arica lo acusaron de escribirles y de invitarlas a salir bajo la excusa de que “las cosas no van bien con ella” (su esposa).

Alexandra Méndez contó en El Valor de la Verdad que Christian Cueva le escribió por Instagram y la invitó a salir, pero ella lo rechazó y le envió la conversación a Pamela López, quien en ese momento se encontraba embarazada.

Shirley Arica , también confesó en ‘El Valor de la Verdad’ que participó en una fiesta privada con varios futbolistas, entre los que se encontraban Luis Advíncula y Christian Cueva , quien se le acercó y se comportó muy caballero con ella y has

Chris Soiffer fue otra de las que, al parecer, tuvo un ‘affaire’ con Cueva, pero el botón rojo la salvó de hablar de esa supuesta salida.

Olinda Castañeda y Vania Bludau también mencionaron que Cueva les escribió a sus cuentas de Instagram. A la primera le ofreció viajar a Brasil con fechas y todo , mientras que a la morocha la invitó a salir

Tras estas confesiones en el sillón rojo, Christian Cueva habló con el programa de Latina y manifestó su incomodidad . “No veo tele, pero me comentan que ha salido tal persona y tal persona y realmente estoy cansado. Tuve que pedir perdón a Dios y a toda mi familia, ya lo hice”, recalcó.

“Yo me confundí, yo erré, y ya no tiene sentido que estas personas se sigan sentando, realmente quiero que me dejen en paz, que dejen en paz a mi familia”, agregó

“Mis problemas personales yo ya los conversé en cuatro paredes como tengo que hacerlo. Yo no tengo que explicarle al mundo nada. Que sepan que aquí hay dos versiones, dos lados que se tiene que escuchar. Yo no puedo salir a hablar en público porque no es lo mío hablar en programas de espectáculos”

MATRIMONIO Y NUEVA OPORTUNIDAD

Estas acusaciones de infidelidad, al parecer no hizo mella en la relación de Cueva con Pamela López, quien seguía incondicional al amor de su pareja, por ello decidieron darse el sí y formalizar su relación ante Dios el 2019, donde ambos se juraron amor eterno.

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 🤍🤍1 Corintios 13:4-7Mi amor por ti sigue intacto como aquel día q mirándote a los ojos te dije TE AMO, y lo confirmé aquel día que de la misma forma mirándote a los ojos te dije SI ACEPTO! Gracias a Dios por tanto y todo gracias por complementar mi vida y ser mi compañero de batallas. Te amo hasta la casita de Dios mi amor 🤍🤍 @cueva10oficial 💋”, le escribía en ese entonces Pamela a su entonces esposo.

Mensajes de amor de Pamela López a Christian Cueva

“Desde el día q te conocí me llamo mucho la atención tu forma de ser, un estilo particular con mucha personalidad, carisma y simpatía. En un principio pensé q era tu manera de llamar mi atención que buscabas ser el centro de todo pues debo confesar que me equivoque! Pues con el tiempo descubrí entre otras cosas que esa chispa inigualable ES TU ESENCIA, esa cualidad que te caracteriza y te hace ser TAN TU Y TAN YO. Gracias a Dios por compartir tu vida a mi lado. Gracias a Dios por bendecirte cada momento de tu vida. Gracias a Dios por tanto y todo. Feliz 29 años compañero mío !!! Te amo con toda mi alma, sin duda será un cumple diferente pero con el mismo amor que te tenemos todos. Dios te guarde mi amor”, lo saludaba así en redes sociales.

Mensajes de amor de Pamela López a Christian Cueva

NUEVOS ESCÁNDALOS

La pareja llegó a tener un momento de calma hasta que los demonios de Christian Cueva volvieron a perjudicar la relación. Su inestabilidad en los equipos a los que llegaba le pusieron la etiqueta de ‘jugador problemático’. Así dejó Pachuca, a donde llegó tras su escandalosa salida del Santos, con solo dos partidos jugados. Llegó a Turquía, donde también tuvo una salida problemática tras pelearse con el DT del equipo.

Meses después decidió sentar cabeza y llevar una vida tranquila y así llegó a Arabia Saudita, a donde Pamela López lo acompañó y celebró el nuevo comienzo y nueva vida junto a su familia.

NO DA PARA MÁS

Hoy se escribió una nueva historia en la vida de la pareja y cuanto más concentrado debe estar para la Copa América, la reunión de Cueva con sus amigos y algunas chicas fue la gota que derramó el vaso con agua y en un arranque de ira publicó el mensaje de separación que luego borró.

¡Una telenovela de nunca acabar!

TE PUEDE INTERESAR