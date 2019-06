¡FUERTE! Tilsa le hace esta advertencia a esposa de Cueva:"Deberías estar un poco más atenta a los chats de tu marido"

Tilsa Lozano no se calla nada. La Vengadora le envió un mensaje directo a la esposa de Christian Cueva, Pamela López, después de que el exmejor amigo de Rosángela Espinoza contara que el futbolista la contactó por redes sociales.

"Este mensaje no es para Rosángela Espinoza ni Christian Cueva. Es para Pamela López. Pamela, creo que deberías estar un poco más atenta a lo que escribe tu esposo en Whatsapp e Instagram por inbox", declaró Tilsa Lozano.

La Vengadora le recomendó a Pamela López revisar las redes sociales de su pareja, sobretodo el Instagram y Whatsapp. Al parecer, Tilsa Lozano maneja información sobre Christian Cueva, pero no puede darla por TV.

"Si tú de verdad sigues con él, la clásica es -y lo he pasado- es: 'No, yo no estoy con ella, nos separamos, la relación es solo por los bebés'. Pamela, el mensaje es para ti y si te lo estoy diciendo es porque hay cosas que no puedo mencionar en televisión, pero deberías estar más atenta a los chats de tu marido por inbox o por Whatsapp", indicó la conductora de TV.

Pero no todo quedó ahí. Tras darle el consejo, Tilsa Lozano le dijo a Pamela López que ella puede optar por abrir los ojos o seguir ignorando todo. Al final, es su vida y nadie la juzgará por lo que decida.

"Es una recomendación que te la dejo ahí. También puedes ser como muchas otras que prefieren hacer así (se tapa los ojos), saber que los tienen acá de adorno por todos lados y seguir su vida tranquila. Esa es otra opción y no te juzgaría tampoco", finalizó Tilsa Lozano.