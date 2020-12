El cantante y empresario, Christian Domínguez demostró estar más enamorado que nunca de su actual pareja Pamela Franco, con quien espera a su tercer hijo. Él dejó en claro que ella es el gran amor de su vida.

Domínguez aseguró que un amor como el de ella solo llega una vez en la vida tras grabar su participación en el programa que se verá este domingo ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ donde junto a Lucía de la Cruz tuvo que enfrentar a la dupla formada por Josimar Fidel y Daniela Darcourt.

“Considero que un amor así, como el que siento por Pamela, solo llega una vez en la vida, y este amor es diferente, es un amor con otros cimientos. Creo que esto, también, es parte de la madurez, de la edad. Ella piensa igual que yo, ella también cree que es un amor que se preocupa mucho por el otro, que está pendiente del otro. Pamela es una mujer maravillosa y será una mamá espectacular”, señaló Christian Domínguez.

También se animó a contar que se está preparando para la llegada de su pequeña Cataleya por eso ha decidido trabajar desde casa.

“Estoy organizándome, quiero trabajar más desde casa, para estar más tiempo con Pamela y Cataleya. Es verdad que yo tengo experiencia como papá, pero con Cataleya voy a vivir cosas que no he pasado aún. Por la separación, por no poder estar el tiempo completo, hay cosas que dejas de hacer, y esta vez será diferente”, dijo emocionado el cantante, quien espera que su hija nazca sana y fuerte.

Christian Domínguez espera que el próximo año todo vuelva a la normalidad para que las familias puedan estar unidas y para que los músicos puedan trabajar con el fin de llevar bienestar a sus hogares.

Christian Domínguez cocinó bajó presión

El también empresario participó en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y tuvo que cocinar bajo el mando de la cantante Lucía de la Cruz, quien aseguró es su amiga hace años.

“Compartir con Lucía es todo, la pasé espectacular, la conozco hace muchos años y la quiero mucho. Ella me indicó porque tiene más conocimientos de cocina, yo nada, y me hizo cocinar bajo presión, con gritos, pero para mí sus gritos eran unos cánticos”, contó entre risas Domínguez.