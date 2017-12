¿Problemas en el paraíso? Luego de la tormentosa lucha que tuvieron que llevar a cabo Christian Domínguez e Isabel Acevedo para concretar su amor, ahora parece que la cosa no va de viento en popa. Rumores de distanciamientos han empezado a circular para esta pareja y lo ocurrido en el último programa de ' En Boca de Todos ' puede ser la prueba.

De acuerdo al ampay de Meche Barrios, la relación estaría pasando por una etapa de enfriamiento. ¿La razón? La 'reconciliación' entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. Al parecer, a Isabel Acevedo no le habría gustado el anuncio de paz y considera que el cantante la dejó mal parada en su entrevista. Esa sería la razón por la que no tienen ninguna foto juntos en Navidad.

Ahora, parece ser que Christian Domínguez sigue mostrando problemas en su relación. El cantante se encontraba junto a su orquesta en el programa 'En Boca de Todos'. Como invitadas también se encontraban las chicas de Alma Bella.

Sin embargo, una llamada complicó lo que podría haber sido un buen show musical. Al parecer, Chabelita llamó a Christian Domínguez para expresarle sus exigencia sobre la presentación que estaba a punto de realizar: no podía bailar con las integrante de Alma Bella.

“La verdad es que yo soy muy exigente, y con el que quiero bailar, parece que no quiere bailar”, le dijo Pamela Franco, una de las integrantes de Alma Bella, a Christian Domínguez. Sin embargo, el cantante no podía escucharla pues se encontraba atendiendo la llamada de Isabel Acevedo.

"Lo que pasa es que Christian, mi reina, acuérdate de la canción, está pisado", le respondió 'Carlota' a la integrante de Alma Bella. Mientras tanto, Christian Domínguez seguía conversando por el teléfono, presuntamente con Isabel Acevedo.

“No, yo no bailo, mi amor. Sabes que yo bailo solo contigo. Yo no bailo con nadie, más que contigo, tu sabes eso. Amor, déjame trabajar, estoy trabajando tranquilo, no estoy bailando con nadie. Estoy mirando, nada más”, se escuchó decir en parte de la conversación de Christian Domínguez.

Como era de esperarse, los conductores del programa molestaron a Christian Domínguez por su actitud y aseguraron que estaba 'pisado' por Isabel Acevedo. Al final, todo pareció ser una broma creada por el programa y todos lo tomaron con mucha gracia.

Christian Domínguez y Chabelita llamada

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.