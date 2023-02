MARCA DISTANCIA. Christian Domínguez negó que se haya sentido incómodo con el reciente encuentro que tuvo con Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez, la actual pareja de la bailarina, en el enlace en vivo realizado en el matutino “América Hoy”.

“(Sobre el encuentro en ‘América Hoy’) Hay que tener cuidado, estoy en una etapa tan contento, tan tranquila que molestarte y complicarte por algo que ya pasó hace tantos años, sería algo inexplicable, no tiene sentido incomodarme”, puntualizó ante las cámaras de “Estas en todas”.

‘Choca’ también le consultó sobre la posibilidad de cantar en la próxima boda de Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez; sin embargo, el cantante de cumbia descartò esa posibilidad y aseguró que sería algo “que no haría”.

“Le vas a hacer una oferta para cantar en su matrimonio”, preguntó ‘Choca’ generando la risa de Christian.

“¿Quién podría hacer algo así? No, no podría hacer algo, voy a llamar a la orquesta con quien tuve una relación para que toque, no tiene sentido. No se haría” , remarcó el líder de la “Gran Orquesta Internacional”.

TE PUEDE INTERESAR