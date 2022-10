En América Hoy, Christian Domínguez fue consultado por sus compañeras si él se iría a un “sauna” solo, tal como lo hizo el popular Robotín, acusado de serle infiel a la Robotina en uno de estos establecimientos. Según el cumbiambero, solo puede ir con Pamela Franco.

“Yo no puedo ir al sauna solo, no voy ni solo (...) Yo voy al sauna con mi señora (Pamela Franco) (...) Lamentablemente, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, para qué voy a arriesgar, si puedo ir con mi señora”, expresó.

Ante ello, la psicóloga del programa remarcó: “las mentiras y el engaño tienen fecha de caducidad”, danto a entender que tarde o temprano se puede descubrir una infidelidad.

Christian Domínguez dice que no va al sauna solo

¿QUÉ PASÓ CON ROBOTÍN Y UN SAUNA?

Hace unos días, una joven apodada “la robotina bamba” afirmó que se reunió con Robotín en un sauna y que le habría sido infiel a su Robotina con ella.

Sin embargo, Robotín afirmó que solo fue a grabar contenido para TikTok. “Yo soy un robot súper fiel, las circunstancias, cosas que pasan por confiado. Cometí un error pero no el error que todo mundo dice”, dijo.

