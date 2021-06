Christian Domínguez estuvo este jueves en América Hoy y se pronunció tras escuchar a Pamela Franco referirse a la actitud que tomó cuando terminó su relación con Isabel Acevedo, luego de que la popular Chabelita estuviera en el programa con Hércules Huellita para pedirle al cantante que de devuelta la contraseña de la cuenta de Instagram de su mascota.

Todo empezó porque la ex Agua Bella aseguró que el ‘Wachimán’ había ‘creado un monstruo’, en referencia a la bailarina y sus visitas a canales de televisión y otros medios, donde le consultan sobre el cumbiambero. Asimismo, criticó que su pareja no aclarara el tema de su separación en su momento.

“Cuando yo termino una relación nunca van a ver que mi persona salga a hablar sobre los motivos”, dijo antes de callar a Ethel Pozo, que lo interrumpió. “Yo siempre digo, ‘ok, si la culpa es mía es mía y punto, del otro lado se pueden decir muchas cosas”, dijo Christian Domínguez.

“Mi madre me enseñó a no hablar de una mujer, porque cuando lo digo, o quiero decirlo, se puede interpretar como una cobardía porque en este país, por más que pregonan la igualdad, no es así. Una mujer puede despacharse a decir cosas de un hombre y el hombre no porque pasa a ser un cobarde o ya no es un caballero”, explicó el Wachimán.

El cantante explicó que por ese motivo hace 21 años no revela los motivos de sus separaciones. “Si la culpa es mía es mía y listo, no hablo más del tema. Acá lamentablemente es un tema de principios y hasta de suerte...”, dijo.