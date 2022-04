Christian Domínguez furioso por críticas en redes: “No tengo la autoridad moral, dejen de burlarse”

Christian Domínguez se cansó de las críticas y burlas que se hicieron contra él luego de que él comentara el ampay de Aldo Miyashiro indicando que no es ‘justificable’. El cantante confesó que no tiene la autoridad moral para criticar al conductor de ‘La banda del chino’ y que trató de tocar el tema de forma delicada.

En la última edición de ‘América hoy’, Christian Domínguez pidió que dejen de criticarlo en redes tras sus declaraciones sobre Aldo Miyashiro y su caso de infidelidad, debido a que los usuarios lo han cuestionado porque él ha protagonizado escándalos similares.

“Todo el mundo va a pensar que soy un fresco y que estoy juzgando a Aldo, porque yo también lo he pasado. Al contrario, no puedo justificar un error que yo también he cometido. He sido muy delicado para opinar porque no me siento con la autoridad moral de decirlo, porque también me equivoqué. Dejen de burlarse”, dijo Christian Domínguez, muy molesto.

