Christian Domínguez pasó un incómodo momento este lunes en América Hoy, cuando las conductoras le recordaron que le pidió la mano a varias de sus ex y finalmente la relación no funcionó.

Ethel Pozo le consultó si alguna vez le habían devuelto algún anillo de compromiso. “No le devolvieron ni la camioneta y le van a devolver el anillo”, bromeó Edson Dávila ‘Giselo’, al recordar su pasada ruptura con Isabel Acevedo.

“Totalmente inmaduro ese tema. Cómo es posible que respondan así a la ligera. No tendría por qué decirlo pero nunca me han devuelto nada que yo haya regalado y si me lo devolvieran, no lo recibiría”, contestó el cantante.

En ese momento, Janet Barboza lo troleó. “¿Es una leyenda urbana o es verdad que tú has distribuido seis anillos de compromiso?”, le consultó. “Christian compró por docena”, intervino Milena Zárate, quien estuvo de invitada en el programa.

“No es bueno llevarlo al juego, yo lo he hecho dos veces (pedir la mano) y me parece inmaduro que lo pongan así al juego”, dijo Christian Domínguez incómodo por la situación.

Asimismo, Ethel Pozo le recordó que aún no está divorciado y desató aún más la incomodidad del cumbiambero. “Ese tema tampoco es un juego porque acá hemos hecho la denuncia, es bien feo que pase esto. Por favor compórtense”, indicó el cantante.

