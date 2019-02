Arturo Chumbe le ofrece disculpas a Christian Domínguez y la Chabelita por dejar entrever que fueron amantes

Ofrece disculpas. Arturo Chumbe decidió enviarle un mensaje a Christian Domínguez luego de hablar sobre él e Isabel Acevedo en una reciente entrevista con Andrea Llosa. En la conversación, el coreógrafo y bailarín dejó entrever que el entonces enamorado de la Chabelita lloró al enterarse de la relación clandestina entre la bailarina y el cantante.

"De pronto salió todo esto que 'Chabelita' estaba con Christian (Domínguez), él era el famoso y el novio estaba ahí, cachudo total, él era además el coreógrafo de ellos", dijo el bailarín tras su declaraciones.

Ante esta situación, Isabel Acevedo prefirió mantener silencio , mientras que Christian Domínguez optó por minimizar a Arturo Chumbe y compararlo con Karla Tarazona. Por este motivo, el bailarín decidió contactarse con la Chabelita y con el cantante.

Isabel Acevedo y Christian Domínguez

A través de Instagram, Isabel Acevedo mostró los mensajes que el coreógrafo le escribió a Christian Domínguez aceptando que fue un error lo que dijo en TV. Por eso, el cantante le pidió que la próxima que la prensa lo busque, tenga la valentía de aclarar sus palabras.

"Pensé responderte Arturo Chumbe pero por tus DISCULPAS a Christian Domínguez y a mí la cosas quedan más que claras. Para que sepas que en TV uno no puede decir las cosas en BROMA que no conoce como me explicas en tu audio, porque sucede lo que ya viste", escribió Isabel Acevedo.

Así como la Chabelita, el cantante también decidió escribir un comentario en la publicación aceptando las disculpas de Arturo Chumbe: "Lo rescatable de todo es que por lo menos se trató de comunicar para pedir las disculpas del caso y eso lo hace diferente. Porque cobardes que solo huyen hay un montón. El CONSEJO me encanta, porque eso pasa por hablar lo que escuchas o repetir lo que una persona trastornada sin vida te cuenta", puntualizó el ex de Karla Tarazona