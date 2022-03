OTRA GUERRA. Rodrigo González reveló que Isabel Acevedo confirmó su presencia en su programa ‘Amor y Fuego’ para este jueves 24 de marzo ante las acusaciones de su expareja Christian Domínguez. Sin embargo, dejó entrever que la bailarina estaría dudándolo ante las advertencias del cumbiambero.

Luego que esta mañana el cumbiambero le advirtiera a la popular ‘Chabelita’ que se quede callada porque aún hay más cosas que no se han sabido sobre el fin de su romance, la también empresaria habría dudado presentarse en un programa de televisión.

“ Ella le confirmó su asistencia mañana aquí en el show a Renzo . ¿Cuándo fue la última vez que la producción habló con ella? ¿Hoy en la mañana? ¿Y confirmó la presencia a pesar de las amenazas? Dijo que se va a reunir con su abogado hoy, ¿abogado? Hasta ayer no había problema, hoy dijo que se iba a reunir con su abogado”, dijo ‘peluchín’.

Al respecto, Rodrigo González la emplazó a que asista a su magazine, puesto que si no lo hace, creerá la versión de Domínguez.

“Si no viene qué roche el tuyo ah Chabelita, qué manera de... qué papelón. Ahora sí le creo todo a Christian. Qué sabrá de ti que te tendrá tan asustada, ven con tu abogado también porque esto es una amenaza pública... Vamos a ver si a Chabelita se deja amedrentar o cumple con su palabra y viene mañana ella, y si lo cree conveniente, también su abogado”, sentenció.

¿Qué dijo Christian Domínguez contra Isabel Acevedo?

Christian Domínguez volvió a pronunciarse en el programa ‘América Hoy’ sobre su romance con Isabel Acevedo, tras revelar que la bailarina le dio a elegir entre su hijo o ella.

“No hemos tenido otro problema, siempre fue el mismo si el tema es mentir por un tema económico, pero sí es un tema de salir a mentir, yo no pienso hablar más del tema, lo veo como amenaza, pero ojo que hay cosas que no se han sabido... Por eso yo digo ponle paños fríos porque hay cosas que ni siquiera lo veo con ella, sino con familiares cercanos a ella que no me interesa toca”, precisó.

Sin embargo, fue Brunella Horna quien le dijo que su mensaje también suena amenaza y el cumbiambero lo confirmó. “Efectivamente, es preferible que si ya se dijo lo que dijo que se deje ahí, que continue, que estemos alejados, sin embargo, siempre ha venido aquí sin problema alguno”, agregó