Isabel Acevedo sorprendió con una conferencia de prensa. La pareja de Christian Domínguez anunció que será reportera de belleza en el programa 'Buen Dato' de Next TV. Por ese motivo, no formará parte de El Gran Show: Reyes del Show.

En entrevista con Trome, Isabel Acevedo aseguró que, pese que a ella ya había dicho que no pertenece a la televisión, es comunicadora de profesión y por eso aceptó el reto dentro del programa de Silvia Cornejo.

"Yo he estudiado Comunicaciones y he trabajado en publicidad. Me dieron esta gran oportunidad y dije: 'no voy a desaprovecharla'. Y es un programa de belleza, algo que a mí me gusta. Por eso mismo no estaré en El Gran Show", declaró Isabel Acevedo en conferencia de prensa.

Rodeada de varios hombres de prensa, la 'Chabelita' contestó a varias de las preguntas sobre su vida profesional y aseguró que Christian Domínguez le dio todo su apoyo al aceptar este reto en TV. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la demanda que le entabló a Karla Tarazona, la bailarina prefirió no hablar sobre el tema.

Jazmín Pinedo e Isabel Acevedo

"Ustedes han visto todo el proceso, todo lo que ha estado hablando ella (Karla) de mí, pero yo solo dejo que mi abogado vea esas cosas. Nada más. Yo estoy feliz. No quiero hablar sobre ese tema. Nadie sabe qué va a pasar", declaró Isabel Acevedo.

Cuando todo parecía estar yendo bien para la Chabelita, el reportero de Latina quiso que se enlazara en vivo con Jazmín Pinedo. Sin embargo, la pareja de Christian Domínguez se negó a aceptar el audífono.

"Yo no la conozco, jajaja", dijo Isabel Acevedo al negarse a hablar con Jazmín Pinedo. Para evitar que el reportero la siga presionando para tener un enlace en vivo con la conductora de 'Espectáculos', la bailarina se puso a conversar con los otros medios de prensa.

¿ISABEL ACEVEDO SE CORRE DE VANIA BLUDAU?

Chabelita manifestó que no estará en Reyes del Show. Sin embargo, señaló que la presencia de Vania Bludau no es el motivo por el que ella ni Christian Domínguez estarán en el programa. Isabel Acevedo declaró que no le afecta la presencia de la ex del cantante.

"Más que todo se da por la oportunidad que tengo (programa de TV) Ahora se me da la oportunidad de estar trabajando como reportera de belleza. Cada uno es responsable de sus actos. Yo estoy ahorita en otra faceta y él también. No es un problema que a mí me haya afectado. No es de mi época, o como se dice de mi 'temporada'", puntualizó Isabel Acevedo.