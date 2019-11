Christian Domínguez | ¿Isabel Acevedo le dedicó 'Señor Mentira' al cumbiambero en su cumpleaños?

Isabel Acevedo celebró a lo grande su cumpleaños número 26 en una discoteca de San Isidro donde su familia y amigos la esperaban para festejar con baile y juegos su nueva edad. La bailarina mostró en sus redes sociales cómo la pasó en esta fecha especial sin Christian Domínguez , a quien aprovechó para dedicarle la canción 'Señor Mentira' de Daniela Darcourt.



La Chabelita había anunciado que sus amigas y su familia le estaba organizando una gran celebración, donde además de bailar todo lo que pudo, también tomó sus traguitos y hasta le cantaron el tradicional 'happy birthday'.

En la fiesta, Isabel Acevedo se encontraba con sus amigas cuando empezó a sonar la canción 'Señor Mentira' y la bailarina no dejó escapar la oportunidad para subir a sus historias de Instagram el momento que canta a viva voz la canción que le habría dedicado a su ex Christian Domínguez, quien nunca fue del agrado de la familia de la Chabelita, según reveló Doña Rosa Arenas.



Precisamente, mientras Isabel Acevedo celebraba a lo grande con sus amigos y familia, Christian Domínguez estaba en el gimnasio y así lo hizo saber en Instagram, donde publicó un video de su rutina.



MAMÁ DE CHABELITA LO QUIERE LEJOS



La mamá de Isabel Acevedo aprovechó la oportunidad de estar en la TV para mandarle mensajitos a Christian Domínguez, quien culminó su relación amorosa con su hija en medio del escándalo de infidelidad. Doña Rosa Arenas aseguró que el cumbiambero se portó mal con su hija y que desde que supo del romance con la bailarina, este nunca fue del agrado de la familia.



"Ninguno, nadie de la familia lo ha querido nunca y lo aceptamos porque el psicólogo nos dijo que si no aceptábamos esto, Isabel, de repente, iba a cometer el error de irse por darnos la contra y nosotros no queríamos eso y tuvimos que aceptarlo", dijo Doña Rosa.



Agregó que desde que Isabel Acevedo puso fin a la relación no han tenido conversación con Christian Domínguez. "Preferimos que se quede ahí y algún día tendremos alguna conversación con él".