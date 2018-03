Christian Domínguez: Isabel Acevedo asegura que cumbiambero es buen papá [VIDEO y FOTOS]

Isabel Acevedo aseguró que su pareja, el cantante Christian Domínguez, es un buen padre, tras conocerse que el también actor no asistió al bautizo y celebración por el cumpleaños de su pequeño Valentino, que fue organizado por su expareja Karla Tarazona.



“Todas las personas que conocen a Christian Domínguez han dicho que es un buen padre y él me lo demuestra siempre. Está pendiente de sus hijos en todo momento, es un buen papá”, manifestó Isabel Acevedo.



Se especula que no quiso asistir al bautizo de su hijo…

Él estaba de viaje y llegó recién el lunes. Se fue de frente al canal y el martes grabamos dos programas.

¿Los líos que tiene Christian con Karla afectan tu relación con él?

No. Estamos mejor que nunca. Además de ser pareja, somos amigos y es lo más importante.



¿Qué planes por Semana Santa?

Nos vamos al sur, a una casa de playa junto a la familia.

¿Cuál es tu reflexión por estos días?

Dios siempre está presente conmigo, desde que inicia mi día me encomiendo a él. Hay que reflexionar y estar en unión familiar.



¿Le guardas rencor a Karla Tarazona?

Es un tema pasado. Estoy tranquila, no guardo rencores, no hay rencor en mi corazón, estoy bien y en paz.