Christian Domínguez estuvo en 'En Boca de Todos' donde confirmó que Isabel Acevedo está fuera de su vida, no siente nada por ella y no la ama, pues ahora se está enamorando de Pamela Franco y espera que todo llegue a buen puerto con ella y poder formalizar su relación amorosa. Además recalcó que no le importa lo que los demás digan de él.



“Isabel Acevedo es parte de mi pasado, ya no siento nada por ella (…) Se acabó el amor”, fueron las palabras del cantante de cumbia, luego de ser consultado si aún amaba a su expareja.

Esta respuesta generó que a Christian Domínguez le pregunten si estaba en proceso de enamoramiento con Pamela Franco, a lo que dijo que sí.

“Me estoy enamorando de Pamela Franco (…) Ahora mi presente es Pamela y espero que lleguemos a un buen puerto”, respondió el cantante.

Christian Domínguez admitió ser bastante radical con este tipo de temas, aunque precisó que muchas personas lo criticarán sin conocer detalles personales del fin de su relación con Isabel Acevedo.

Finalmente, el cantante de cumbia aseguró que no volverá a dar declaraciones sobre este tema y que espera respeten esta decisión.

Christian Domínguez dijo que Isabel Acevedo forma parte de su pasado. (Imagen: América TV)

Hay que precisar que Christian Domínguez insistió en aclarar que jamás le fue infiel a Isabel Acevedo y que dos días después de finalizar su relación, solo salió como amigos con Pamela Franco, en el recordado ampay de Magaly Medina.