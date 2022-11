Christian Domínguez al fin rompió la maldición de los tres años con Pamela Franco. Y es que el tercer aniversario de la pareja levantó gran polémica ya que el cantante no había podido llegar a ese tiempo de relación con ninguna de sus anteriores enamoradas.

Karla Tarazona, exesposa del cumbiambiero y madre de su penúltimo hijo, se pronunció sobre el tema y confió en el cambio del popular ‘Wachimán’. “No es que lo defienda, pero todos tenemos derecho a cambiar”, aseguró en referencia a los escándalos de infidelidades de su ex.

Asimismo restó importancia a la traición que sufrió en manos de Christian Domínguez e Isabel Acevedo. “Las cosas pasaron hace tiempo, hay que dejarlo ahí, déjenlos seguir con su vida”, acotó la conductora de ‘D’ Mañana’ en la última edición del programa de entretenimiento de Panamericana Televisión.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ LLORO TRAS ROMPER SU MALDICIÓN DE LOS TRES AÑOS

Christian Domínguez cumplió tres años de relación de Pamela Franco y acabó con la ‘maldición’. El cantante no pudo evitar derramar algunas lágrimas al recordar los momentos que pasó con su pareja por la pandemia.

Según detalló, durante el estado de emergencia, tuvo que continuar trabajando y alejarse de la madre de su última hija. En sus palabras, ella siempre lo apoyó a pesar de la distancia.

“La pandemia para nosotros fue muy fuerte, ella estuvo en ese momento tan difícil. Nunca se alejó, al contrario, siempre estuvo allí, para mi eso fue la mejor demostración de amor de amor, porque ella no tenía por que seguir conmigo. Ella eligió quedarse, luchar conmigo, aguantar las horas que me alejaba de la casa, el no, verme por mucho tiempo, incluso cuando estaba embarazada ”, señaló Christian Domínguez con la voz quebrada.

