Christian Domínguez le responde a Roberto Martínez tras decir que 'los infieles no deberían llorar en TV'

Christian Domínguez no aguanta pulgas. El cantante y líder de La Gran Orquesta restó importancia los comentarios que hiciera el exfutbolista Roberto Martínez en torno a una posible infidelidad suya.

"Los infieles no deberían llorar en televisión porque quedan peor", fue lo que dijo Roberto Martínez en relación a Christian Domínguez, sin embargo, el wachimán cree lo contrario o, al menos, no le toma atención.

“No siento que sea para mí (Las declaraciones de Roberto Martínez). Además, no le respondo a terceras personas, realmente lo tomo con humor, así de sencillo”, fue lo que mencionó Christian Domínguez al diario El Popular.

En entrevista con Magaly TeVe, Roberto Martínez puso al descubierto los errores que habría cometido Christian Domínguez en sus relaciones amorosas, pero sobre todo el último episodio tras terminar con Isabel Acevedo y ser ampayado con Pamela Franco.

El excapitán de Universitario de Deportes indicó en su primer tip que nunca se debe llorar en público cuando sabes que fuiste infiel, porque "nadie te va a creer".

"Cuando ya lloraste y eres reincidente, no llores, no te van a creer. Llórale a tu pareja o a la mamá de ella, pero en público no puedes llorar y menos cuando has vuelto a tropezar con la misma piedra. Salir llorando es peor. No lo puedes hacer, la gente te va a agarrar más cólera de alguna manera", agregó Roberto Martínez.