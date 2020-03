Christian Domínguez continúa bastante mortificado por el Tik Tok que grabó Isabel Acevedo sobre los sentimientos que producen una ruptura amorosa. El cantante decidió enviarle un fulminante mensaje a la bailarina.

El cantante expresó que la broma que grabó Isabel Acevedo en su cuenta de Tik Tok le generó malestar porque en ese momento él y su pareja Pamela Franco pasaban por un mal momento. “No es por un tema lúdico como el Tik Tok (...) todo el mundo lo hace. Anteriormente cuando me preguntaban por ella mi respuesta siempre fue la misma: no existe, no opino, pero ya confundió el respeto con agarrarme de tonto”, menciona Christian Domínguez en entrevista con periodista de Trome.pe

El problema para Christian Domínguez se produce porque siente que la bailarina hizo la broma en un momento sumamente delicado. Dos días antes se había producido el fallecimiento de la mamá de Pamela Franco. “Hizo la broma en un momento delicado, no tiene sentido (...) hay que tener los diez dedos en tu cabeza, por qué sube algo así. A mí me molestó, yo no entiendo”, explica el cantante.

Además, Christian Domínguez continúa burlándose de las declaraciones de Isabel Acevedo acerca de que el cantante no le suma. “Si no te suma una persona, si nunca te sumo, si nunca te sume, me río un poco de eso, con mucha más razón no hablo del tema. Para mí el día que terminó (...) ella falleció”, dijo enfático el cantante.

El integrante de Gran Orquesta Internacional volvió a sostener su versión sobre que Isabel Acevedo le dio a escoger entre su hijo y su relación. “Era un secreto a voces (...) pero como así de la noche a la mañana. Yo decía si es algo fuerte, es definitivo, esto es definitivo. Una persona que no quiere a una persona, si no lo hizo en semanas no lo va a querer en años (en referencia al hijo que tuvo con Karla Tarazona)”, indicó Christian Domínguez.

El cantante se animó a darle consejos a Isabel Acevedo y le pidió que haga como si él hubiera fallecido. “Se le escaparon las cosas de la mano. Yo le recomiendo que hoy he fallecido, le doy un consejo que no hablé del tema. Karla sabe un montón de cosas”, mencionó Christian Domínguez como una velada amenaza a lo que podría pasar si la bailarina continúa diciendo que nunca le dio a escoger al cantante entre ella y el hijo que tuvo con la conductora de televisión

Christian Domínguez no quiere que Isabel Acevedo lo vuelva a mencionar

