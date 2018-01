Christian Domínguez niega haber regalado camioneta, pero Isabel Acevedo dice todo lo contrario [VIDEO]

Christian Domínguez negó que le haya comprado una camioneta Kia Sportage a su actual pareja, la bailarina Isabel Acevedo, sin embargo, la popular ‘chabelita’ dijo lo contrario, pues reconoció que sí le había obsequiado el vehículo que estaría valorizado en 20 mil dólares.

“Una de sus virtudes es que a ella (Isabel Acevedo) le gusta tener sus cosas con su plata. Si yo quiero pagar algo, ella me dice: ‘Yo invito’. Me da pena que digan que le he comprado un departamento, un carro y que le pagué los estudios. ¿Tan machista puede ser el Perú para no pensar que una mujer se puede comprar su carro?. ¿Si es mentira que le compré la camioneta y el departamento? Es totalmente falso todo”, manifestó Christian Domínguez, quien no esperaba que su pareja lo refutara.

“Christian Domínguez no me da apoyo monetario, sino me da su apoyo incondicional. Sí, me ha obsequiado la camioneta, pero lo del departamento nada que ver. Sé que es intenso, pero tampoco me va a dar un departamento. Con respecto al tema de los estudios, no necesito que él me los pague, porque no le pido ni a mis padres y menos le pediría a él”, mencionó Isabel Acevedo.

IGNORAN A BOLIVIANA

Asimismo, la parejita restó importancia a los comentarios de Jeaninne González , quien deslizó que hace poco tuvo un ‘affaire’ con Christian Domínguez.



“Escuché lo que dijo, me dio mucha pena y lástima. Me incomoda que digan algo que es mentira. Si quiere hablar tiene que ser con una prueba”, refirió el músico Christian Domínguez.

¿Isabel Acevedo, confías en Christian Domínguez?

No la conozco (a Jeaninne), pero no he visto que haya sacado ninguna evidencia. No me siento afectada por algo así, Christian está demostrando que me ama mucho. Tenemos confianza y respeto.



(L.Gamarra)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.