El conductor de televisión y cantante, Christian Domínguez sorprendió a sus compañeros de conducción al dejar entrever que prefiere quedarse en su casa que conducir al lado de su expareja, Isabel Acevedo.

Todo sucedió cuando Janet Barboza señaló que hay diversas figuras del espectáculo que podrían reemplazar a Melissa Paredes, entre ellas nombró a Isabel Acevedo. “Mi querído Christian, ¿ya renovaste contrato?”, preguntó Barboza a su compañero.

De inmediato, Christian Domínguez señaló que le avisen si ella estará para poder ver el programa desde su casa.”Estaba por hacerlo (firmar su contrato), pero hasta su último comentario creo que voy a tener que conversar con el productor antes de”, respondió el cantante.

A lo que Janet Barboza repreguntó: “¿Y sí finalmente traen a Isabel Acevedo?”. Christian señaló tajante: “Seguramente harán un buen trío con ustedes y estaré feliz de verlas todas las mañanas desde mi hogar”, manifestó entre risas el también empresario gastronómico y mandó a corte comercial para no hablar más del asunto.

¿Por qué no quiere estar en un mismo set con ‘Chabelita’?

El último sábado en ‘Estás en todas’, Domínguez explicó por qué no estaría en un mismo set con Isabel, no obstante no descartó hacerlo más adelante.

“Cuando dejo de ir a un lugar, no solo es porque haya tenido una historia con ella sino por lo que viene después. Es un tema que tiene que pasar un poco por mí, tengo que estar cómodo, mi familia cómoda para poder hacer algo así, mientras eso no suceda, no va pasar. Así pasó con la mamá de mi hija hasta que llegamos a un entendimiento y el día de hoy podemos estar en un programa, es un tema de tiempo y comportamiento, nada más”, precisó Domínguez.

