El cantante Christian Domínguez afirmó que a sus 39 años se siente una persona madura y que ha cambiado mucho, a raíz de su relación con Pamela Franco. Además, que se siente cómodo de haber regresado a la actuación en la telenovela ‘Maricucha 2′, que se emite por América Televisión.

Es más, dice que toma con humor cuando sus compañeros de ‘América hoy’ lo vacilan con cosas del pasado, pues ahora es otro Christian.

Tienes mucha correa para tomar con humor cuando tus compañeros de ‘América hoy’ te vacilan por cosas del pasado...

Al comienzo me costó, me chocaba, discutía pero me di cuenta que no lo podía tomar de esa manera... al contrario, le di vuelta y lo que me dicen no es para la actual persona(del presente) sino al del pasado, y todos tenemos un pasado... no pretendo tapar el sol con un dedo. Y quiero que se den cuenta que uno puede mejorar, madurar y vean la diferencia.

¿Pamela te hizo cambiar?

La pandemia me trajo muchas cosas buenas, Dios es tan maravilloso que pone a Pamela en mi vida 4 meses antes. Vivir con ella me hizo valorarla mucho más, y me ayudó a cambiar muchas cosas de forma personal y profesional.

Contento con volver a la actuación...

Muy feliz de regresar, soy ‘Vicente’, el hermano mayor de Maricucha y me gusta que tenga mucha comedia y sea tan divertida. Además, Patricia (Barreto) es una capa y se hace fácil grabar con ella. Nos reímos mucho, a veces, no aguanto la risa.

‘SI VOY AL SAUNA, IRÉ CON PAMELA’

Hace unos días el cantante y actor Christian Domínguez afirmó que hace siete años no acude a un sauna y que le gustaría volver pero acompañado de su pareja, la cumbiambera Pamela Franco, pues ahora solo busca pasar momentos en familia. De esta manera, marca distancia del ‘Bomboncito’ Deyvis Orosco, quien fue ampayado por las cámaras del programa ‘Magaly Teve, La Firme’.

Christian, se ha levantado mucha polémica por el tema del sauna, ¿tú sueles ir?

Hace siete años que no voy al sauna, primero porque no me da el tiempo y segundo, considero que ese tipo de cosas las puedo hacer en familia, lo he conversado muchas veces con mi mujer (Pamela Franco), le he dicho para ir juntos desde que empezamos la relación y no hemos podido; así que si voy, será con ella.

Tienes como prioridad compartir tiempo con tu pareja, con tu familia...

Totalmente. Tengo amigos que van a reuniones con puros hombres y funciona perfecto, pero en mi relación yo casi no tengo mucho tiempo porque estoy trabajando; así que ahora prefiero aprovechar cada momento para estar con ellos... y si tengo una reunión, pues voy con mi señora.

