Christian Domínguez sobre pensión de alimentos: "Si pretenden que le pase 50 mil soles, eso no va a suceder"

Christian Domínguez está tranquilo. El cantante de cumbia aseguró que el juicio por pensión de alimentos que le entabló Karla Tarazona no era porque no cumplía con sus obligaciones con su hijo Valentino, sino para que haya un orden en el momento del pago.

Por eso, lamentó que se diga que Karla Tarazona ha 'ganado' el juicio, cuando en realidad, él nunca se negó a pagar la pensión. En conversación con América Espectáculos, Christian Domínguez declaró que era lógico que su ex tenía que ganar.

"Yo he sido demandado para que esté escrito en un papel y no en una conciliación verbal. Obviamente me tenía que ganar. Si yo hubiese ganado, sería para que yo no pague ni un solo centavo", indicó Christian Domínguez.

Además, el cantante manifestó que él piensa darle el mismo monto a sus dos hijos, pese a que un niño de 2 años y su hija de 10 años tienen diferentes gastos. Sin embargo, Christian Domínguez no quiere hacer diferencias.

"Le voy a dar lo mismo a un niño de dos años que a un niño de diez años. Simplemente porque es mi hijo. Si viéramos quién tiene más necesidades, tendría que darle más a mi hija, pero considero que los dos merecen lo mismo y me pongo en el lugar de la otra parte" , indicó Christian Domínguez a América Espectáculos.

Christian Domínguez sobre pensión de alimentos

De la misma manera, el cumbiambero indicó que la pensión de alimentos de sus dos hijos siempre serán primero y por eso, cumplirá responsablemente. Pero Christian Domínguez espera que la otra parte también cumpla y que no esperen que él vaya a pagar un monto exorbitante, como -por ejemplo- 50 mil soles.

"Mis hijos siempre serán prioridad en el tema de la manutención. Y lo mismo debería ser para la otra parte. Lamentablemente yo no voy a empezar a criticar o decir algo cuando eso se nota, o se ve. Si pretenden que yo le pase, no sé, 50 mil soles, eso no va a suceder. De mil maneras se probará que eso no sucederá", finalizó Christian Domínguez.

