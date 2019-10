¿Christian Domínguez podría ir a prisión por bigamia? Magaly Medina mostró las dos partidas de matrimonio del cantante

¡Grave denuncia! El programa 'Magaly Tv: La Firme' denunció esta noche que Christian Domínguez habría cometido el delito de bigamia al casarse dos veces con Tania Ríos (2002) y Melanie Martínez (2006). Magaly Medina mostró en cámaras las dos partidas de matrimonio que su equipo de producción halló en las municipalidades donde el cumbiambero contrajo nupcias con sus exparejas.



"Nosotros hemos encontrado. Yo no sé con qué cara le ha pedido matrimonio a todo el mundo, cuando él se casó con Tania Ríos en el año 2002, pero también se casó con Melany Martínez diciendo falsamente que era soltero y eso es un delito, eso es bigamia", dijo indignada Magaly Medina.



Sostuvo que al igual que a Tania Ríos y Melany Martínez, le pidió matrimonio a cada una de sus novias. "A cada una de ellas le prometió. A una le hizo contrato de esponsales, lo cual era una farsa, porque no había promesa de matrimonio posible porque él es un hombre casado. Él se creyó su propia mentira, engañó a las incautas, a las ingenuas, a las incrédulas y nos hizo creer todo un circo todos estos años".



"Esto no es un chiste Christian Domínguez, esto es muy serio. No puedes ir por la vida jugando con los sentimientos de cuanta mujer se te acerque, porque si tú estás casado una vez y nunca te divorciaste, no podías haberte casado por segunda vez", recalcó Magaly Medina.

Magaly Medina denuncia a Christian Domínguez por casarse dos veces. (Video: ATV)

"Acá está la prueba, hay certificados de matrimonio, entonces este segundo que fue en el 2006 no vale absolutamente nada, puede ser impugnado y así le dio anillo de compromiso a Vania Bludau, a la otra la llevó hasta Cuba a la Tarazona donde hizo un matrimonio simbólico y luego vino acá y firmaron un contrato de esponsales, que a la luz de todo esto es una farsa, porque es una promesa de matrimonio que se fija, se hace y se celebra entre dos personas solteras, legalmente solteras. Entonces, él engañó a la Tarazona, al igual que a la Bludau y a no sé cuántas más", siguió disparando Magaly Medina.

Magaly dispara contra Christian Domínguez por casarse dos veces. (Video: ATV)

QUÉ DICE EL CÓDIGO PENAL



De acuerdo al Código Penal, respecto a los delitos contra la familia, el artículo 139 indica que "El casado que contrae matrimonio será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.



Asimismo, "si, respecto a su estado civil, induce a error a la persona con quien contrae el nuevo matrimonio la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años".



De otro lado, en el artículo 140, en el caso del "no casado que, a sabiendas, contrae matrimonio con persona casada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años", por lo que Melany Martínez también habría incurrido en un delito de haber sabido que Christian Domínguez estaba casado.