Roberto ‘Chorri’ Palacios sigue dando de qué hablar luego que el programa “Magaly TV La Firme” lo ampayara en una situación comprometedora con Maribel Meza, solo solo nueve días de contraer matrimonio con la madre de sus dos hijos, Karla Quintana.

Es así que en la reciente emisión de “América Hoy”, la psicóloga Lizbeth Cueva y los conductores abordaron el tema de la infidelidad. Y como era de esperarse, el comentario más esperado fue el de Christian Domínguez.

“Christian ya tienes la experiencia sobre esto, has pasado por estas cosas. ¿Quién mejor que tú para que nos realmente un comentario a las mujeres?”, cuestionó Janet a su compañero de conducción.

La pareja de Pamela Franco solo atinó a decir: “Solamente voy a decir una cosa, lo que la doctora siempre dice: ‘la fidelidad o infidelidad es una decisión’”

En un tono más serio, Christian resaltó que no era el más indicado para dar consejos y aseguró que si tendría la oportunidad de hacerlo lo haría en privado.

“De verdad, yo no estoy para dar consejos (...) Ya voy a ser muy sincero, fuera de bromas y sin la música, lo que pasa es que para mí dar un consejo a alguien, conozca o no conozca, siempre lo voy a dar de forma privada”, comentó el cantante de cumbia.

Pamela asegura no estar preocupada por divorcio de Christian

Christian Domínguez sigue dando de qué hablar debido a que no logró concretar su divorcio con Tania Ríos, con quien lleva casado más de 20 años. Ahora, una de las últimas en referirse al tema fue su actual pareja, la cantante Pamela Franco.

Franco dice estar “harta” del tema y asegura que un papel no va cambiar la vida que mantienen ambos como pareja. “Estoy harta de eso, no está dentro de nuestros pensamientos, acá las cosas son simples , un papel no va a cambiar nuestras vidas. Como pareja tenemos metas. Esto no me afecta como madre, mujer ni ser humano. Los dos vivimos dedicados a trabajar y a nuestra hija” , declaro Pamela Franco a El Popular.

En otro momento, descartó estar presionando al integrante de “América Hoy” para que concrete su divorcio. “Me da risa, ya no saben qué hablar. Lo que pasa es que Christian es mediático y genera titulares, por eso nunca lo van a dejar tranquilo. Tampoco nos vamos a morir si no sale” , agregó.

