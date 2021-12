Christian Domínguez estuvo este viernes 24 de diciembre en Amor y Fuego y contó de todo. Entre sus más destacables anécdotas, confirmó que en una oportunidad una de sus parejas le fue infiel.

“Sí me han sido infiel, acá lo dije hace muchos años”, confesó el cumbiambero, aunque no quiso revelar la identidad de la susodicha. “La relación no era pública en ese entonces porque tenía como 15 o 16 años por ahí”, explicó el cantante.

Asimismo, reveló que ahora, años después, la persona en cuestión si alcanzó a la fama. “Yo lo dije en un espejo en Amor Amor Amor, he llorado duro, lloré bastante, era la primera vez que yo me enamoré”, indicó Christian Domínguez.

Christian Domínguez aseguró que cuando tenía 16 años una mujer, que ahora es pública, lo engañó con otro.

CHRISTIAN DICE QUE NO ES FLORERO

Christian Domínguez estuvo este viernes en Amor y Fuego y se defendió de los comentarios de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes aseguraron que tiene suerte de que Pamela Franco confíe tanto en él pese a su pasado.

Todo empezó cuando los conductores recordaron su reciente paso por El Artista del Año y la reacción de la madre de su hijita al enterarse que competiría en el mismo reality en el que le habría sido infiel a Karla Tarazona.

“Tienes suerte porque las mujeres confían en ti”, le dijo Gigi Mitre. “Si, tengo mucha suerte que Pamela confíe en mí, que haya formado una familia conmigo, que quiera estar con mis hijos, yo me siento un bendecido de Dios, debo haber hecho algo muy bueno en esta vida para que Dios me esté premiando así”, dijo el cumbiambero.

La conductora de Willax le respondió y aseguró que quizá sería su ‘buen floro’. “Al contrario, floro cero, yo no soy de meter floro. Siento que nunca he sido de buen floro”, se defendió el popular Wachimán.

